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政慧、政心基金會贈5000組平衡健走杖　新北推動健康第八力「平衡力」以保密防跌

By 台灣英文新聞
2023/06/27 17:18
照片由新北市政府社會局提供

照片由新北市政府社會局提供

根據研究顯示，65歲以上長者在意外死亡方面，跌倒高居第2位，而重複跌倒更佔4成，「一人跌倒、全家忙倒」，因此新北市社會局繼推動長輩健康七力後，再推出第八力「平衡力」，透過平衡健走杖的運動和輔助，讓長輩擁有更佳的平衡力，以預防跌倒。

新北市社會局於27日上午舉行社區照顧關懷據點聯繫會報，會中由政慧基金會及政心基金會捐贈5000組、市價超過千萬元的平衡健走杖給市府，由社會局副局長許秀能代表受贈，將轉贈給全市517處據點，並由知是教育基金會教練負責培訓種子老師，教導長輩使用。

政慧基金會執行長曾瓊瑤表示，一般老人會跌倒，不外乎外在的環境因素，如居住空間行進動線有雜物或線路；另外就是自身因素，因肌耐力和平衡力不足。改善之道，居家環境可加裝扶手，並透過走路運動，每周至少3次、每次40分鐘，會刺激大腦海馬迴，增強平衡力。

曾瓊瑤說，北歐國家推行健走，健走不僅能鍛鍊手腳協調，也會幫助關節與脊椎，尤其搭配使用平衡健走杖。有長輩回饋說「4隻腳比2隻腳穩」、「使用健走杖、背脊不知不覺中就挺起來了！」再透過教練的指導，長輩可視自己的體力練習，會大大的增強活力、促進健康。

社會局副局長許秀能表示，新北市年滿65歲以上已逾70萬人，佔全市人口比17.4%。侯友宜市長推動「動健康」，培訓肌耐力、自癒力、護身力、智慧力、心創立、甩活力、愛笑力等七力上千位種子老師，深入各據點和銀髮俱樂部，帶領長輩運動。

許秀能說，政慧基金會所捐贈的平衡健走杖可以訓練長輩的肌耐力和平衡力，並增進骨質密度、保護關節，真正達到「保密防跌」，市府會與基金會合作規劃系列訓練和講座，以推行動健康第八力—平衡力。 知是教育基金會的教練並帶領全場400位據點的負責幹部，持雙杖或徒手做運動操，可調式雙杖可以交叉使用，或走或拉或伸展，亦可雙杖合一，變化成搖槳划船，眾人並齊呼「雙杖在手、健康我有」。

更新時間 : 2023-06-27 18:30 GMT+08:00

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