台灣猴痘再爆17例本土 9旬嬤感染源仍不明

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（27）日公布，國內再新增17例猴痘(Mpox)本土確定病例，居住縣市為北部為多。至於上週通報的90多歲女性確診個案還是沒有找到感染源，流行病學調查告一段落，病毒培養進行中。

發言人羅一鈞表示，新增17例個案的居住縣市為新北市、桃園市各4例、台中市3例、新竹市與台南市各2例、台北市與彰化縣各1例，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於6月8日至6月24日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於6月20日至6月26日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者24名，已進行衛教並自我健康監測21天。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至6月26日累計確診198例病例(185例本土及13例境外移入)，其中 140例已康復，5例仍住院治療中、53例於居家自主健康管理中。

談到先前確診猴痘的90多歲女性，羅一鈞說，經過詳細到醫院和社區調查後，不管是醫院同病室、醫護照顧團隊、陪病家屬或居服員都沒有疑似症狀，也沒有證據顯示醫院或是社區中有感染來源，暫無法確定感染源，推斷可能有特定短暫的接觸的人士，但目前沒有找到疑似對象。目前流行病學調查結果告一段落，病毒培養進行中。

疾管署統計，確診個案中約9成無接種疫苗，且接種疫苗後，身體需要時間(約需14天)產生抗體，以達保護力，因此提醒在14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險，並提醒可接種第2劑疫苗之民眾，請儘速完成第2劑接種，以達9成保護力。

此外，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）將於明天開會討論放寬接種對象，將原本近6個月內曾有高風險性行為擴大為1年內，且自身沒有，但性接觸對象1年內有高風險性行為者也納入接種條件，開會結果出來後會盡快公布。