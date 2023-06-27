Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣猴痘再爆17例本土 9旬嬤感染源仍不明

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/27 17:00
國內再新增17例猴痘(Mpox)本土確定病例，居住縣市為北部為多。至於上週通報的90多歲女性確診個案還是沒有找到感染源。（圖／疾管署）

國內再新增17例猴痘(Mpox)本土確定病例，居住縣市為北部為多。至於上週通報的90多歲女性確診個案還是沒有找到感染源。（圖／疾管署）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）疾管署今（27）日公布，國內再新增17例猴痘(Mpox)本土確定病例，居住縣市為北部為多。至於上週通報的90多歲女性確診個案還是沒有找到感染源，流行病學調查告一段落，病毒培養進行中。

發言人羅一鈞表示，新增17例個案的居住縣市為新北市、桃園市各4例、台中市3例、新竹市與台南市各2例、台北市與彰化縣各1例，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於6月8日至6月24日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於6月20日至6月26日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者24名，已進行衛教並自我健康監測21天。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至6月26日累計確診198例病例(185例本土及13例境外移入)，其中 140例已康復，5例仍住院治療中、53例於居家自主健康管理中。

談到先前確診猴痘的90多歲女性，羅一鈞說，經過詳細到醫院和社區調查後，不管是醫院同病室、醫護照顧團隊、陪病家屬或居服員都沒有疑似症狀，也沒有證據顯示醫院或是社區中有感染來源，暫無法確定感染源，推斷可能有特定短暫的接觸的人士，但目前沒有找到疑似對象。目前流行病學調查結果告一段落，病毒培養進行中。

疾管署統計，確診個案中約9成無接種疫苗，且接種疫苗後，身體需要時間(約需14天)產生抗體，以達保護力，因此提醒在14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險，並提醒可接種第2劑疫苗之民眾，請儘速完成第2劑接種，以達9成保護力。

此外，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）將於明天開會討論放寬接種對象，將原本近6個月內曾有高風險性行為擴大為1年內，且自身沒有，但性接觸對象1年內有高風險性行為者也納入接種條件，開會結果出來後會盡快公布。

台灣猴痘再爆17例本土 9旬嬤感染源仍不明
猴痘
猴痘疫苗
6個月內高風險性行為者

相關新聞

台灣首例女性猴痘 新北9旬嬤長期臥床、5月曾因肺炎入院 感染源待查
台灣首例女性猴痘 新北9旬嬤長期臥床、5月曾因肺炎入院 感染源待查
2023/06/20 14:18
【累計162例】台灣猴痘再增16例本土 羅一鈞曝控制疫情唯一關鍵
【累計162例】台灣猴痘再增16例本土 羅一鈞曝控制疫情唯一關鍵
2023/06/13 16:45
台灣首例兒童染猴痘 新竹市4歲男童住院中 幼兒園師生採自我健康監測21天
台灣首例兒童染猴痘 新竹市4歲男童住院中 幼兒園師生採自我健康監測21天
2023/06/08 09:56
創新高！台灣本土猴痘增18例 花蓮首爆病例 累計146例
創新高！台灣本土猴痘增18例 花蓮首爆病例 累計146例
2023/06/06 14:30
台灣猴痘單週增17例本土 9成無接種疫苗！羅一鈞籲2.6萬人快接種第2劑
台灣猴痘單週增17例本土 9成無接種疫苗！羅一鈞籲2.6萬人快接種第2劑
2023/05/30 16:15

更新時間 : 2023-06-27 18:30 GMT+08:00

最受歡迎

(不斷更新)【台灣Me Too一次看】大牙爆黑人陳建州意圖性侵、自殺防治權威張明濱伸狼手、南藝大狼師毒師頻爆
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】大牙爆黑人陳建州意圖性侵、自殺防治權威張明濱伸狼手、南藝大狼師毒師頻爆
【瓦格納24小時+後續更新】普里格津行蹤成謎 俄國防部長現身西部軍區
【瓦格納24小時+後續更新】普里格津行蹤成謎 俄國防部長現身西部軍區
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】
愛家形象毀！台灣國際知名小提琴家再傳性騷　林昭亮讚大提琴家胸部大可以摸嗎？
愛家形象毀！台灣國際知名小提琴家再傳性騷　林昭亮讚大提琴家胸部大可以摸嗎？
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
【台灣Me Too一次看】【學界篇】
【台灣Me Too一次看】【學界篇】
（孟耿如辭演）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫已返家
（孟耿如辭演）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫已返家
（最新受害事證曝光）【台灣Me Too】翁煌德：台版哈維溫斯坦 導演游智煒性騷性侵逾30人 、以病母打溫情牌
（最新受害事證曝光）【台灣Me Too】翁煌德：台版哈維溫斯坦 導演游智煒性騷性侵逾30人 、以病母打溫情牌
台灣夯劇男星黃健瑋不認性侵缺席北影　受害者崩潰服藥尋短
台灣夯劇男星黃健瑋不認性侵缺席北影　受害者崩潰服藥尋短
(更新)【台灣Me Too一次看】【政界篇】
(更新)【台灣Me Too一次看】【政界篇】