臺灣土銀黑馬蘇力揚　勇奪臺北羽球公開賽超級300男單銀牌

臺灣土地銀行羽球隊人才輩出！繼左手重砲林俊易獲超級500男單銅牌後，這次土銀新星蘇力揚在世界羽球聯盟（BWF）超級300系列-2023年臺北羽球公開賽以黑馬之姿打敗香港一哥伍家朗進軍總決賽，雖最後不敵印尼選手瓦多約，但蘇力揚仍取得銀牌佳績，預計本周躋身世界羽球排名前40名。

現年21歲、身高183公分，右手持拍的蘇力揚能攻亦守，堪稱全能型球員，為土地銀行積極培育的新生代好手，亦是我國「2022杭州亞運會」代表團成員。蘇力揚自去年第二次全國排名賽拿下男單冠軍後，更在挑戰賽事中多次奪得前三名佳績，目前世界排名已衝到42，在本次取得臺北羽球公開賽亞軍積分後，其排名有望再創新高，目前蘇力揚與土銀羽球隊的林俊易並列國內羽壇新星，兩人皆有機會角逐巴黎奧運出賽資格。

土地銀行羽球隊選手近年世界排名大幅提升，目前男單有2位、男雙有3組、女雙及混雙各有1組選手皆為世界排名前50名，土銀也投入更多資源協助選手一圓奧運夢，期望繼「麟洋配」後再為臺灣奪下奧運佳績。

土地銀行自1976年成立羽球隊，除提供選手軟硬體培訓資源、退役球員完善職涯制度，近年土銀也和7所各級學校簽訂建教合作契約，堪稱國內羽球國手搖籃。隨土銀長期投入資源與政府政策獎勵，我國運動產業持續壯大，依財政部最新統計，臺灣運動相關服務產業近五年銷售額自262億元成長至397億元，年複合成長率約8.7％，顯見成效斐然。

同時，土地銀行持續落實企業社會責任、定期舉辦「青少年羽球夏令營」、「羽球我來了」公益教學系列活動，協助學生與弱勢族群獲得更多體育受教權，在長年耕耘下，土地銀行已連續14年榮獲教育部頒發體育推手獎「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」等三大獎項，展現深耕ESG（環境、社會、公司治理）的社會參與成果。