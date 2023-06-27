看展買磁鐵紀念品太老套 荷蘭林布蘭博物館讓訪客帶「刺青」回家

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）林布蘭（Rembrandt van Rijn）是17世紀荷蘭黃金時代繪畫代表人物，大師級畫作要價不菲，可不是常人能收藏，但日前一場以林布蘭為主題的沙龍活動，訪客最低只要花50歐元，就能一輩子擁有他的作品－刺青版。

綜合美聯社、CNN報導，由林布蘭舊宅改建的阿姆斯特丹「林布蘭之家博物館」（Rembrandt House Museum），本月19日進行了為期一周的藝術駐村活動「窮人的林布蘭」（A Poor Man's Rembrandt）。

駐村的全是當地刺青藝術家，將林布蘭的許多張素描修改成適合刺青的圖樣，如線條處理得更細，才不會隨著時間糊化。訪客只要花50-250歐元（新台幣1,698-8,487元），就能在身上留下有林布蘭特屬印記。機會難得，活動大受歡迎，開放預約的90個名額瞬間搶空。

刺青師Henk Schiffmacher稱這是將高端藝術完美轉換為低端藝術的一次成功活動，打破了二者的界線，只有藝術才辦得到。館長Milou Halbesma也盼透過這種創新結合，吸引人們來認識這位偉大畫家。

工作人員Lilian Rachmaran率先刺了一幅大象圖，向林布蘭的知名亞洲象素描致敬。這頭大象名為漢絲可（Hansken），是1633年錫蘭（今日的斯里蘭卡）向奧蘭治親王（Prince of Orange）敬獻的禮物。漢絲可傳奇的一生，也是動物福祉史哀傷的一章。

林布蘭自1639年起，在林布蘭之家博物館舊址住了19年，此處不僅是住宅，也是工作室，收藏了許多珍品。他在這裡授業、談生意，歷經了人生的高低潮，留下了許多經典名作，包括繪畫與版畫。



刺青師為館方人員刺上林布蘭的大象素描（圖／美聯社）



林布蘭之家博物館刺青沙龍活動（圖／臉書Museum Rembrandthuis）