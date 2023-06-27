Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 蒐奇

看展買磁鐵紀念品太老套 荷蘭林布蘭博物館讓訪客帶「刺青」回家

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/27 16:53
刺青師為館方人員刺上林布蘭的大象素描（圖／美聯社）

刺青師為館方人員刺上林布蘭的大象素描（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）林布蘭（Rembrandt van Rijn）是17世紀荷蘭黃金時代繪畫代表人物，大師級畫作要價不菲，可不是常人能收藏，但日前一場以林布蘭為主題的沙龍活動，訪客最低只要花50歐元，就能一輩子擁有他的作品－刺青版。

綜合美聯社CNN報導，由林布蘭舊宅改建的阿姆斯特丹「林布蘭之家博物館」（Rembrandt House Museum），本月19日進行了為期一周的藝術駐村活動「窮人的林布蘭」（A Poor Man's Rembrandt）。

駐村的全是當地刺青藝術家，將林布蘭的許多張素描修改成適合刺青的圖樣，如線條處理得更細，才不會隨著時間糊化。訪客只要花50-250歐元（新台幣1,698-8,487元），就能在身上留下有林布蘭特屬印記。機會難得，活動大受歡迎，開放預約的90個名額瞬間搶空。

刺青師Henk Schiffmacher稱這是將高端藝術完美轉換為低端藝術的一次成功活動，打破了二者的界線，只有藝術才辦得到。館長Milou Halbesma也盼透過這種創新結合，吸引人們來認識這位偉大畫家。

工作人員Lilian Rachmaran率先刺了一幅大象圖，向林布蘭的知名亞洲象素描致敬。這頭大象名為漢絲可（Hansken），是1633年錫蘭（今日的斯里蘭卡）向奧蘭治親王（Prince of Orange）敬獻的禮物。漢絲可傳奇的一生，也是動物福祉史哀傷的一章。

林布蘭自1639年起，在林布蘭之家博物館舊址住了19年，此處不僅是住宅，也是工作室，收藏了許多珍品。他在這裡授業、談生意，歷經了人生的高低潮，留下了許多經典名作，包括繪畫與版畫。

看展買磁鐵紀念品太老套 荷蘭林布蘭博物館讓訪客帶「刺青」回家
刺青師為館方人員刺上林布蘭的大象素描（圖／美聯社）

看展買磁鐵紀念品太老套 荷蘭林布蘭博物館讓訪客帶「刺青」回家
林布蘭之家博物館刺青沙龍活動（圖／臉書Museum Rembrandthuis
荷蘭
林布蘭
畫家
博物館
刺青
黃金時代
阿姆斯特丹
大象
畫作
繪畫
版畫

相關新聞

《新北城市藝術節》6/30起不容錯過 融合新舊文化、視覺、表演藝術互動 集結數百家特色餐食、文創品牌 連續三週末盛大登場
《新北城市藝術節》6/30起不容錯過 融合新舊文化、視覺、表演藝術互動 集結數百家特色餐食、文創品牌 連續三週末盛大登場
2023/06/12 10:20
副總統賴清德偕AIT主席羅森柏格訪台南嚐美食　盼台灣與美關係更上層樓
副總統賴清德偕AIT主席羅森柏格訪台南嚐美食　盼台灣與美關係更上層樓
2023/06/08 20:54
奇美博物館年度大展《跳出格子》　匯集6國藝術家南台灣大玩創意
奇美博物館年度大展《跳出格子》　匯集6國藝術家南台灣大玩創意
2023/06/05 17:22
豐富館藏！國臺圖與國鐵博簽訂合作備忘錄　共享臺灣鐵道研究資源
豐富館藏！國臺圖與國鐵博簽訂合作備忘錄　共享臺灣鐵道研究資源
2023/05/26 10:27
台灣國立歷史博物館門票調漲惹議　同步增列免票適用對象
台灣國立歷史博物館門票調漲惹議　同步增列免票適用對象
2023/05/08 09:37

更新時間 : 2023-06-27 18:30 GMT+08:00

最受歡迎

(不斷更新)【台灣Me Too一次看】大牙爆黑人陳建州意圖性侵、自殺防治權威張明濱伸狼手、南藝大狼師毒師頻爆
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】大牙爆黑人陳建州意圖性侵、自殺防治權威張明濱伸狼手、南藝大狼師毒師頻爆
【瓦格納24小時+後續更新】普里格津行蹤成謎 俄國防部長現身西部軍區
【瓦格納24小時+後續更新】普里格津行蹤成謎 俄國防部長現身西部軍區
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】
愛家形象毀！台灣國際知名小提琴家再傳性騷　林昭亮讚大提琴家胸部大可以摸嗎？
愛家形象毀！台灣國際知名小提琴家再傳性騷　林昭亮讚大提琴家胸部大可以摸嗎？
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
【台灣Me Too一次看】【學界篇】
【台灣Me Too一次看】【學界篇】
（孟耿如辭演）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫已返家
（孟耿如辭演）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫已返家
（最新受害事證曝光）【台灣Me Too】翁煌德：台版哈維溫斯坦 導演游智煒性騷性侵逾30人 、以病母打溫情牌
（最新受害事證曝光）【台灣Me Too】翁煌德：台版哈維溫斯坦 導演游智煒性騷性侵逾30人 、以病母打溫情牌
台灣夯劇男星黃健瑋不認性侵缺席北影　受害者崩潰服藥尋短
台灣夯劇男星黃健瑋不認性侵缺席北影　受害者崩潰服藥尋短
(更新)【台灣Me Too一次看】【政界篇】
(更新)【台灣Me Too一次看】【政界篇】