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南韓擬刪除「殺手級考題」遏止補習風氣　外界憂恐導致反效果

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/27 16:20
為遏止補習風氣，南韓政府擬刪除「殺手級考題」（圖／ <a href="https://unsplash.com/photos/s9CC2SKySJM?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>＿<a href="https://unsplash.com/@craftedbygc?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unseen Studio</a>）

為遏止補習風氣，南韓政府擬刪除「殺手級考題」（圖／ Unsplash＿Unseen Studio

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓私教育文化盛行，從許多韓劇中就可看出家長對於升學考試的重視，以及考生所承受的極大壓力，這也成了南韓高自殺率的原因之一，南韓政府將此歸咎於學測中的「殺手級考題」，26日宣布擬將殺手級考題刪除，但卻有許多聲音認為，這一政策反而可能出現更多問題。

尹錫悅日前批評，大學入學考試時常出現一些太過複雜，或是學校課程中沒有教過「殺手級考題」，導致學生必須另外進行課外輔導。為遏止私教育的風氣，讓家長減少私教育上的負擔，南韓政府在26日公布未來將刪除難度過高的考題。

根據南韓當局統計，韓國有近80%的學生都有進行課外輔導，在少子化的情況下，去年私人教育的支出卻創新高，達26兆韓元（約6,500億台幣）。

韓媒no cut news報導，當局找來了教育專家組成「高考殺手問題檢查組」，自上個月19日至25日以國文、數學、英語為主進行了審查，從2021年至2023年高考（大學入學考試）以及2024年6月模擬考試題中，共選出了22個殺手級考題，未來也將著手檢查社會及科學兩科。

根據報導，學生及家長卻對此一政策十分冷淡，有些人認為少了殺手級考題，將少了鑑別度或無法區別成績頂端學生的程度，反而還有可能讓學生對私教育的依賴性更高。

一名補習班相關人士指出，若刪除殺手級考題，將要如何區分成績頂端的學生？是會出新類型的題目，又或者是提高中間難度？政府並未明確提出，讓許多家長感到不安。

對於政府辨別題目難易度的標準，許多家長及學生都感到十分困惑。另一名補習班老闆指出，被選定為「殺手級考題」的數學問題中，平均正確率有3%，也有高於10%的，政府應要統計出成績頂端學生的平均解題率，才能判斷該題目是否為真正的殺手級考題。

網路論壇中也有許多聲音認為，若刪除「殺手級考題」，「準殺手級」考題就將會增加，對於有補習的、更熟悉解題方法的學生將會更加有利，課外輔導的需求也將隨之增加。
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