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聯合國：全球吸毒人數增加23% 合成毒品助長非法市場

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/27 15:09
根據聯合國25日發表的年度報告，芬太尼（fentanyl）和甲基安非他命 (methamphetamine)等合成藥物在非法藥品市場佔有主...

根據聯合國25日發表的年度報告，芬太尼（fentanyl）和甲基安非他命 (methamphetamine)等合成藥物在非法藥品市場佔有主...

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）25日發表的年度報告，全球注射非法藥物的人數比預估的還多，在2021年總共有1,320萬人，比之前的預估數據多了18%，其中東歐和北美人數高於東亞和東南亞。

BBC引述聯合國說法，芬太尼（fentanyl）和甲基安非他命 (methamphetamine)等合成藥物在非法藥品市場佔有主導地位。芬太尼更大幅改變了北美的類鴉片藥物市場，並帶來「致命後果」。

這十年間，全球吸毒者增加了23%，與毒品相關的疾病增加45%，達到近4000人。其中又以精神障礙患者、社會經濟背景較低和年輕人更易受到傷害。

以地區來看，東歐、北美的毒品流行率高於東亞和東南亞。若以性別來看，從18個國家的數據顯示，男性注射毒品和邀請女性伴侶一同吸毒的比例為女性的5倍。

全球吸毒者日益增長，但只有五分之一的人能獲得治療，特別是女性戒毒之路更是困難重重，原因包含新冠疫情肆虐、害怕面對法律制裁和社會汙名，以及擔心失去孩子的監護權等。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室負責人Ghada Waly表示，越來越多人努力戒除毒癮的同時，犯罪分子卻繼續利用衝突和全球危機來擴展毒品生產，特別是合成毒品助長了非法藥品的市場，我們應該要加強打擊毒品犯罪，以避免造成人們更大的傷害。

非法藥物小百科：

  • 甲基安非他命 (methamphetamine) 是一種安非他命類興奮劑，由已有化學物質合成。興奮劑可加快大腦與神經系統的運作速度。任何使用甲基安非他命的人都有可能出現用藥過量的情況，即便使用量很小，也可能讓部分人出現特別強烈的反應，例如心跳急促、心臟病發作、顱內出血，嚴重者恐死亡。
  • 芬太尼（fentanyl）是一種合成的類鴉片強效止痛劑，效力比嗎啡高50至100倍，具成癮性，非法使用或用藥過量，可能造成死亡等嚴重的後果；原先常用於手術麻醉、癌症末期病患、重度疼痛、慢性頑固性疼痛。由於成本低療，使用後還會帶來滿足、放鬆的感覺，近年來被不肖人士非法販賣成毒品使用。
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