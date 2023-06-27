聯合國：全球吸毒人數增加23% 合成毒品助長非法市場

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）25日發表的年度報告，全球注射非法藥物的人數比預估的還多，在2021年總共有1,320萬人，比之前的預估數據多了18%，其中東歐和北美人數高於東亞和東南亞。

BBC引述聯合國說法，芬太尼（fentanyl）和甲基安非他命 (methamphetamine)等合成藥物在非法藥品市場佔有主導地位。芬太尼更大幅改變了北美的類鴉片藥物市場，並帶來「致命後果」。

這十年間，全球吸毒者增加了23%，與毒品相關的疾病增加45%，達到近4000人。其中又以精神障礙患者、社會經濟背景較低和年輕人更易受到傷害。

以地區來看，東歐、北美的毒品流行率高於東亞和東南亞。若以性別來看，從18個國家的數據顯示，男性注射毒品和邀請女性伴侶一同吸毒的比例為女性的5倍。

全球吸毒者日益增長，但只有五分之一的人能獲得治療，特別是女性戒毒之路更是困難重重，原因包含新冠疫情肆虐、害怕面對法律制裁和社會汙名，以及擔心失去孩子的監護權等。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室負責人Ghada Waly表示，越來越多人努力戒除毒癮的同時，犯罪分子卻繼續利用衝突和全球危機來擴展毒品生產，特別是合成毒品助長了非法藥品的市場，我們應該要加強打擊毒品犯罪，以避免造成人們更大的傷害。

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