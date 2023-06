教寶寶當然要baby talk 研究：海豚媽媽也用娃娃音

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)人類在與幼兒溝通時,常會出現孩子般的語調,也就是兒語(baby talk),但你以為這是人類的專利嗎?研究發現,原來寬吻海豚(瓶鼻海豚)在呼喚寶寶時,也會使用娃娃音。

美聯社報導,26日發表在《美國國家科學院》(Proceedings of the National Academy of Sciences,PNAS)院刊的一份研究指出,雌性的瓶鼻海豚在與幼崽同游時,會改變聲調召喚寶寶,行為猶如人類,是一項前所未有的發現,科學家興奮不已。

這項發現得來不易,研究人員花了逾30年,透過裝設特殊的麥克風,追蹤了19頭在佛羅里達州薩拉索灣(Sarasota Bay)海域活動的野生母海豚,紀錄其哨聲(whistle)變化,過程涵蓋了海豚帶著孩子或沒有寶寶的狀態。在該海域,母親通常會照顧幼崽三年以上的時間,父親則並未扮演太大的育兒角色。

蘇格蘭聖安德魯斯大學生物學家、研究作者Peter Tyack指出,海豚媽媽在叫喚寶寶名字的時候,也就是使用簽名哨聲(signature whistle)時,音調比平常來得高,19頭皆是如此。

人類、海豚與其他動物使用娃娃音的原因不明,科學家相信是為了教導下一代學習發音。1980年代的研究指出,音域廣的說話聲音,較容易吸引嬰兒。雌性普通獼猴(rhesus macaque)會改變叫聲,吸引孩子的注意力。斑胸草雀(zebra finch)也會對幼雛提高音調、放緩唱歌速度,可能是為了讓寶寶學會鳥叫。

不過,這回研究著重探討名字呼喚,無法得知在其他母嬰對話中,是否也會用到兒語。然而,作者之一、丹麥奧胡思大學的行為生態學家Frants Jensen認為,瓶鼻海豚是一種長壽、高度使用聲頻的物種,幼崽必須學著「說很多話」來與同伴溝通,因此娃娃音很有可能也出現在其他的母嬰互動情境中。



佛羅里達州薩拉索灣水域瓶鼻海豚(圖/美聯社)