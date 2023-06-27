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教寶寶當然要baby talk 研究：海豚媽媽也用娃娃音

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/27 11:40
佛羅里達州薩拉索灣水域瓶鼻海豚（圖／美聯社）

佛羅里達州薩拉索灣水域瓶鼻海豚（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）人類在與幼兒溝通時，常會出現孩子般的語調，也就是兒語（baby talk），但你以為這是人類的專利嗎？研究發現，原來寬吻海豚（瓶鼻海豚）在呼喚寶寶時，也會使用娃娃音。

美聯社報導，26日發表在《美國國家科學院》（Proceedings of the National Academy of Sciences，PNAS）院刊的一份研究指出，雌性的瓶鼻海豚在與幼崽同游時，會改變聲調召喚寶寶，行為猶如人類，是一項前所未有的發現，科學家興奮不已。

這項發現得來不易，研究人員花了逾30年，透過裝設特殊的麥克風，追蹤了19頭在佛羅里達州薩拉索灣（Sarasota Bay）海域活動的野生母海豚，紀錄其哨聲（whistle）變化，過程涵蓋了海豚帶著孩子或沒有寶寶的狀態。在該海域，母親通常會照顧幼崽三年以上的時間，父親則並未扮演太大的育兒角色。

蘇格蘭聖安德魯斯大學生物學家、研究作者Peter Tyack指出，海豚媽媽在叫喚寶寶名字的時候，也就是使用簽名哨聲（signature whistle）時，音調比平常來得高，19頭皆是如此。

人類、海豚與其他動物使用娃娃音的原因不明，科學家相信是為了教導下一代學習發音。1980年代的研究指出，音域廣的說話聲音，較容易吸引嬰兒。雌性普通獼猴（rhesus macaque）會改變叫聲，吸引孩子的注意力。斑胸草雀（zebra finch）也會對幼雛提高音調、放緩唱歌速度，可能是為了讓寶寶學會鳥叫。

不過，這回研究著重探討名字呼喚，無法得知在其他母嬰對話中，是否也會用到兒語。然而，作者之一、丹麥奧胡思大學的行為生態學家Frants Jensen認為，瓶鼻海豚是一種長壽、高度使用聲頻的物種，幼崽必須學著「說很多話」來與同伴溝通，因此娃娃音很有可能也出現在其他的母嬰互動情境中。

教寶寶當然要baby talk 研究：海豚媽媽也用娃娃音
佛羅里達州薩拉索灣水域瓶鼻海豚（圖／美聯社）
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