兵變如兒戲 瓦格納士兵爆陰謀論 美國CIA前官員籲普里格津「遠離窗戶」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）瓦格納傭兵集團（Wagner Group）的周末閃電叛變，看似結束卻仍餘波盪漾，俄國總統普丁（Vladimir Putin）與發動兵變的普里格津（Yevgeny Prigozhin），事後都跳出來說了冠冕堂皇的話，卻沒人聽到傭兵情何以堪的怒火。與此同時，美國前中情局（CIA）官員提醒普里格津，小心秋後算帳，「意外」身亡。

根據CNN，普里格津流亡白俄羅斯後，26日首度打破沉默，透過錄音闡述自己的心路歷程，重申進軍莫斯科只是示威，無意推翻政府，停止行軍也是為了避免一場殺戮。不過，他表面上雖獲得赦免，俄方仍持續以叛國罪對他進行調查。

普丁也於同日發表全國演說，稱任何武裝叛變都會以失敗告終，都會遭到鎮壓，頗有馬後炮的味道。他再度展現「氣度」，歡迎瓦格納士兵與國防部簽約，加入其他執法單位，回到家人的懷抱，或移居至白俄羅斯。

領導人的鬥爭，看在小兵眼裡，徒留荒謬與氣惱。BBC指出，普里格津或許以為手下2.5萬兵力誓死效忠，但在譁變戛然而止後，許多人萌生不滿、不服之心，對這齣鬧劇感到憤懣。

在俄國常用的社群軟體Telegram上，自稱為瓦格納傭兵者，稱所謂的「正義行軍」不過又是一場無意義的反叛。BBC記者透過瓦格納親屬取得相關對話，不少人認為遭到普里格津背叛，稱偃旗息鼓實在很不光彩。

事件太過戲劇化，陰謀論甚囂塵上。

Wagner PMC Briefs是普里格津認證的瓦格納官方平台，其中有人點出，這根本是普丁與普里格津合演的一齣戲，普丁在譴責叛變時，並未指名道姓，「或許是要讓普里格津伸張正義，懲罰真正導致俄烏戰爭失利的叛徒？」也有人懷疑，此舉是要「測試俄國權貴的忠誠」、「普丁借普里格津之手除掉國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）」。

問號很多，迷霧重重，或許外界永難得知真相，但美國前中情局局長裴卓斯（David Petraeus）倒是對普里格津作了「善意提醒」。他在CNN節目上溫馨叮嚀，普里格津最好「離窗戶遠點」。

「普里格津是保住了命，卻丟了瓦格納集團。他在白俄羅斯最好小心點，別離敞開的窗戶太近。」裴卓斯的警告其來有自，自俄國去年2月侵略烏克蘭以來，已有太多知名俄人莫名身亡。

克里姆林宮懲治異己從不手軟，敢批評當局、叛出普丁者，數月後、數年後常常死得莫名其妙，就連逃出俄國也難逃厄運。去年9月，批評俄烏戰爭甚力的俄國石油大亨Ravil Maganov，就從醫院窗戶跌落身亡，在那之前，已有多名能源產業的富商也無故喪命。