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臺灣庭園造景新星　黃花苞舌蘭新品種「臺南5號」上市

臺南場：苞舌蘭曾經被列為及危物種，目前已育出4個品種並技轉給業者農戶栽培，該場再推出黃花新品種-臺南5號。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/27 11:49
國內首見黃花苞舌蘭新品種-臺南5號。(臺南場提供)

國內首見黃花苞舌蘭新品種-臺南5號。(臺南場提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）苞舌蘭曾經被列為及危物種，行政院農業委員會臺南區農業改良場經過多年復育及品種選育，已陸續推出小花品系及適合景觀地植的粉紅、紫紅大花品種，該場今(27)日表示，他們將再推出國內首見黃花苞舌蘭新品種-臺南5號，將可為庭園造景添加新色彩。

臺南場表示，苞舌蘭又稱紫蘭，屬於臺灣蘭嶼和綠島地區的原生種花卉，然因蘭嶼原生的紫苞舌蘭因人為過度開發及風災土石流，導致族群大量消失，已列為臺灣極危物種。該場除了協助進行苞舌蘭的復育，前往原生地蘭嶼東清溪的上游，觀察苞舌蘭在原生地的復育情形及其生長的環境之外，更自2003年開始收集苞舌蘭及進行苞舌蘭的雜交育種，目前已育出4個品種並技轉給業者農戶栽培，該場再推出黃花新品種-臺南5號，推出後即成為庭園造景新星。

臺南區場楊宏瑛場長說明，原生種的紫苞舌蘭，花期不長且觀賞性不佳，花朵小且又很容易自然結莢，經過雜交育種選拔的苞舌蘭花朵又大又美，花期可長達三個月以上；該場已推出屬於小花品系的臺南1號及2號，以及適合臺灣熱帶景觀綠美化種植的臺南3號、4號。有別於苞舌蘭常見粉色、紫紅花色，苞舌蘭臺南5號為極亮眼的黃色的大型品種，盆植其花莖高度就可達75公分，大面積種植在戶外庭園，開花時非常搶眼吸睛，景觀效果令人無法忽視。一次施作種植成活後，可以維持2、3年以上，並且不太需要防治病蟲害的花費，維護成本低而景觀效果亮眼，非常適合於臺灣中南部庭園設計應用。

臺南場強調，未來推廣到園藝市場後，喜愛苞舌蘭的民眾，能就近到園藝市場購買，不需要千里迢迢到生育地盗採，不但可促進商機又能保育原生植株。該場已經陸續推出粉色、紫紅及黃花等不同花色的苞舌蘭品種，滿足消費者的需求。

臺灣庭園造景新星　黃花苞舌蘭新品種「臺南5號」上市

首見黃花苞舌蘭新品種-臺南5號。(照片由臺南場提供)
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更新時間 : 2023-06-27 12:45 GMT+08:00

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