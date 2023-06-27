用原民觀點詮釋文物與歷史！臺灣博物館與地方文物館合作　展出逾百件魯凱族珍寶

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）國立臺灣博物館歷經4年籌備，連結在地部落、文物和語言，昨（26）日在台北舉辦「Kialreba重返霧臺：臺博與當代魯凱的對話特展」開幕典禮，展出超過百件臺博館及屏東縣霧臺鄉魯凱族珍寶，展期至明（2024）年3月10日止。

文化部常務次長李連權表示，這幾十年政府致力於原住民族轉型正義、原住民族文化主流化、重視原住民觀點，期盼讓原住民的文化可以持續被臺灣民眾喜愛、接受，更發揚光大。

臺博館洪世佑表示，臺博館是國內擁有最豐富臺灣原住民文物典藏的機構之一，秉持以原民觀點詮釋文物與歷史，顛覆以往具漢族史觀的策展方式，目前已和29個地方文物館展開合作，舉辦9檔特展，也獲文化部大力支持。這次特展歷經4年籌備，連結在地部落、文物和語言，展覽的成果展現臺博館史觀的改變。

原委會政務副主任委員蘇佐璽表示，這次特展跳脫過去，跳脫專家，來自部落，這種尊重在地族群、在地族人的策展方式讓原住民文化獲得重視，是未來策展的良好的範例。

屏東縣霧臺鄉長巴正義則表示，這次合作的過程，讓文物的意涵、脈絡、起源，透過田野調查重新展現出來，體現了文化平權中訴說自己的文化這個面向。

臺博館表示，重返霧臺特展以「bariangalai百合花｣六瓣的形象將展覽分類為六個面向：百合花的精神、母親的手、通天達地的背負者、勇者的姿態、糧食・量時、禮尚往來等。展品不乏目前已難見於部落中的古老文物，從各種角度呈現魯凱物質文化的不同層面，反映區域性特色，觀眾得以回顧百年前的魯凱生活常情及人們的精神世界。

臺博館展出魯凱族藏品種類繁多，包括一件器身帶有白、黑彩繪，並刻著人頭及百步蛇紋的木盾，即為館藏具有百年歷史以上的典型魯凱族屋頂型傳統木盾；另有國內著名的原住民研究者/藝術家高業榮教授採自屏東霧臺鄉大武村的一件人面紋彩繪雕刻屋柱，除了人面、百步蛇紋之外，獵犬紋也和部落起源的古老口傳故事有關；還有其蒐集之一件男子長袖短衣，為魯凱族男子傳統儀式性盛裝，八角星形紋尤為魯凱族之特色；臺大人類學博物館則出借一件其典藏之「魯凱族霧臺社木雕簷桁」參展。

屏東縣霧臺鄉魯凱族文物館展出部落徵集借展文物，來自於鄉內神山、霧臺、佳暮、阿禮等部落，有傳統服飾、服飾配件、禮器等幾類，從各種角度呈現魯凱物質文化的不同層面，均反映霧臺鄉魯凱族的特色。

魯凱族「琉璃珠貝片頸飾」較常見者為四排式，為男女盛裝時所配戴之頸飾，而琉璃珠價值性的排序，以「越靠項鍊中心者越為貴重」的方式來呈現。（照片由文化部提供）

展品〈霧臺部落傳統家屋木雕簷衍〉。（照片由文化部提供）

「男子彩繪皮帽」繪有百步蛇紋、八角十字紋、人面，百步蛇組合紋三種魯凱傳統圖紋，為「保護」之意，於參加重要節慶或婚宴時配戴。（照片由文化部提供）

「女用購物袋」為魯凱族女性盛裝時配戴的斜背帶，帶子上最重要的裝飾是位於中央的「tubake 貝殼」。（照片由文化部提供）