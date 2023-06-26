Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

向噪音說不！新北市7/18起取締非認證改管車、夜間施工噪音　最高罰3萬元

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/26 20:22
新北環保局與警察局聯合辦理噪音車攔查。（圖／環保局）

新北環保局與警察局聯合辦理噪音車攔查。（圖／環保局）

（台灣英文新聞／朱明珠　新北報導）新北市環保局今（26）日宣布，自7月18日起，全天24小時實施噪音車管制、禁夜間施工，以及禁止未持有視聽歌唱業營業登記者於特定時間提供卡拉ok伴唱服務，違反者將依噪音管制法第23條規定處新臺幣3,000元至3萬元罰鍰，拒不改善者可按次累罰。

新北市111年公害陳情案件共計3萬7184件，其中噪音陳情案件比率約為57%，並以營建工程、擴音設備如卡拉ok噪音為主要陳情對象。除此之外，分析環保署噪音車檢舉網新北市相關案件，有60%為檢舉改裝車輛產生噪音擾民。

為提升市民生活安寧品質，環保局今(112)年初即著手修正新北市噪音管制區禁止行為及噪音管制區劃分公告規範，內容主要包括嚴格限制行駛於道路上之車輛，皆需使用經主管機關噪音審(檢)驗合格之排氣管；禁止所有未經主管機關核准之夜間施工作業；未持有視聽歌唱業營業登記者，假日午間及全年夜間時段皆禁止提供卡拉ok伴唱服務，期透過加嚴管制，使民眾遠離噪音侵擾。

環保局進一步說明，在噪音車管制部分，目前中央仍未立法源頭管制改裝車輛及修正車輛噪音管制標準，新北市已率全國之先，自106年即公告夜間管制時段(晚上10時至翌日上午6時)之禁止行為。此次修法則將噪音車的原管制時段由夜間8小時擴大為全日24小時，未來在新北市境內不分時段，車輛上路如使用未經主管機關噪音審(檢)驗合格之排氣管，致妨礙他人生活安寧，即予以告發處分。

針對營建工程施工作業之規範，除有緊急危難、公共安全原因或經主管機關核准外之工程，全面禁止平日晚上10時至翌日上午8時、假日中午12時至下午2時及晚上8時至翌日上午8時進行營建工程施作。

而經核准施工者亦須於施工現場備妥核准文件備查，並應採行適當之噪音防制措施，例如隔音布、消音屋、防振襯墊、隔音罩等設施或其他具有減音功能之措施。

此外，未持有視聽歌唱業營業登記者，全年禁止晚上10時至翌日上午8時、假日中午12時至下午2時使用卡拉OK製造噪音。
新北
新北市環保局
噪音
夜間施工
改管車
卡拉OK
歌唱業營業登記
取締

相關新聞

新北汐止幼兒園餵藥疑雲落幕 質譜儀「未檢出苯巴比妥」 侯友宜籲民進黨勿再造謠抹黑
新北汐止幼兒園餵藥疑雲落幕 質譜儀「未檢出苯巴比妥」 侯友宜籲民進黨勿再造謠抹黑
2023/06/26 15:40
幼兒「疑遭餵藥案」引起社會公憤？民調：逾5成台灣人不滿意侯友宜整體表現
幼兒「疑遭餵藥案」引起社會公憤？民調：逾5成台灣人不滿意侯友宜整體表現
2023/06/17 10:37
台灣幼兒園餵藥事件 衛服部台北醫院、新北市8家醫院免費檢驗
台灣幼兒園餵藥事件 衛服部台北醫院、新北市8家醫院免費檢驗
2023/06/16 20:12
《新北城市藝術節》6/30起不容錯過 融合新舊文化、視覺、表演藝術互動 集結數百家特色餐食、文創品牌 連續三週末盛大登場
《新北城市藝術節》6/30起不容錯過 融合新舊文化、視覺、表演藝術互動 集結數百家特色餐食、文創品牌 連續三週末盛大登場
2023/06/12 10:20
新北市11日公布私幼8童檢驗結果•苯巴比妥呈微量　侯友宜籲檢方速釐清藥物來源
新北市11日公布私幼8童檢驗結果•苯巴比妥呈微量　侯友宜籲檢方速釐清藥物來源
2023/06/11 13:25

更新時間 : 2023-06-27 01:16 GMT+08:00

最受歡迎

(不斷更新)【台灣Me Too一次看】各界屢爆性騷性侵 自殺防治權威張明濱伸狼手 南藝大狼師毒師頻爆
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】各界屢爆性騷性侵 自殺防治權威張明濱伸狼手 南藝大狼師毒師頻爆
【瓦格納24小時+後續更新】普里格津行蹤成謎 俄國防部長現身西部軍區
【瓦格納24小時+後續更新】普里格津行蹤成謎 俄國防部長現身西部軍區
愛家形象毀！台灣國際知名小提琴家再傳性騷　林昭亮讚大提琴家胸部大可以摸嗎？
愛家形象毀！台灣國際知名小提琴家再傳性騷　林昭亮讚大提琴家胸部大可以摸嗎？
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
（最新受害事證曝光）【台灣Me Too】翁煌德：台版哈維溫斯坦 導演游智煒性騷性侵逾30人 、以病母打溫情牌
（最新受害事證曝光）【台灣Me Too】翁煌德：台版哈維溫斯坦 導演游智煒性騷性侵逾30人 、以病母打溫情牌
（孟耿如辭演）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫已返家
（孟耿如辭演）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫已返家
台灣夯劇男星黃健瑋不認性侵缺席北影　受害者崩潰服藥尋短
台灣夯劇男星黃健瑋不認性侵缺席北影　受害者崩潰服藥尋短
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】
〈投資理財〉台灣生技產業花開枝散 這六家值得耐心等待
〈投資理財〉台灣生技產業花開枝散 這六家值得耐心等待
【更新】台灣竹北市大範圍瓦斯加壓異常氣爆 釀1人重傷、5輕傷 新竹縣府將協助申請國賠
【更新】台灣竹北市大範圍瓦斯加壓異常氣爆 釀1人重傷、5輕傷 新竹縣府將協助申請國賠