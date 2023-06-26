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台南登革熱疫情延燒再增4例 兩週內累計58例

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/26 18:30
請有疑似登革熱症狀且有相關活動史的台南市民眾踴躍前往擴採站採檢。（圖／衛生局）

請有疑似登革熱症狀且有相關活動史的台南市民眾踴躍前往擴採站採檢。（圖／衛生局）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）截止今（26）日下午3點，台南市再增4例登革熱確診病例，目前累積病例為58例。衛生局長蘇世斌呼籲市民加強自身防蚊措施，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀應立即就醫並主動告知旅遊史

衛生局說明，新增的4例病例皆集中於仁德區，年齡介於55歲至74歲，除1例由診所或醫院通報確診外，其餘皆由防治中心擴大採檢發現。

目前防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施

此外，今日防治中心亦接到疾管署通知，上週善化區本土病例基因定序結果與本土首例案例相同，但所幸善化區經過持續擴大採血站的設置，至今所有採血的結果均為陰性。

面對市民常常抱怨下午貼單通知隔天上午就要噴藥，蘇世斌解釋，防疫如同作戰，最講究的就是時效，每出現一例確診病例，即代表環境中仍存在帶登革病毒的病媒蚊，而且病媒蚊為終身帶病毒，至其死亡前皆有可能再將登革病毒傳染給其他健康的人，且埃及斑蚊警覺性高，易受驚動而中斷吸血並更換吸血對象，為了一次產卵就可能將病毒傳染給3至4個人，傳染力極強，加上雌蚊存活時間長達30天，因此防疫人員要搶在第一時間進行戶內外化學防治，殺死帶病毒的病媒蚊，每拖延一天時間就增加附近民眾一分的感染風險。

蘇世斌主任呼籲市民，請加強自身防蚊措施，盡量穿著淺色長袖長褲，並適時使用經衛生福利部核可之防蚊藥劑，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀應立即就醫並主動告知旅遊史。

另為能積極找出潛在病例，衛生單位持續設置擴大採檢站，請有疑似登革熱症狀且有仁德區成功里、仁和里、東區東智里、大智里、善化坐駕里及北區公園里活動史的市民應儘速主動前往接受篩檢。詳細資訊如下：

  • 成功里活動中心（台南市仁德區成功里保華路245號）： 6月26日至7月2日　早上8:30至11:30；下午2:00至5:00。
  • 善化衛生所（台南市善化區中山路200號）： 6月26日至6月30日　早上8:30至中午11:30；下午2:00至5:00
  • 北區擴採站（台南市北區西華街50號）： 6月26日至6月28日　早上9:00至中午12:00；下午2:00至5:00
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更新時間 : 2023-06-26 19:56 GMT+08:00

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