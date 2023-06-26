2023台北羽球公開賽完美落幕　MOD、Hami Video收視再創高峰

2023台北羽球公開賽昨(25)日迎來最高潮的決賽賽程， 副總統賴清德親臨會場為選手們加油！本屆全球共有24國、282 位頂尖選手報名，世界球后戴資穎不負眾望奪下女單冠軍、 收下生涯台北羽球公開賽第五冠， 為這場台灣年度羽壇盛會畫下完美句點。中華電信MOD、Hami Video本次獨家全賽程轉播台北羽球公開賽，Hami Video瀏覽量為同時期最高收視賽事，超越備受關注的MLB大 聯盟賽事。中華電信更是首次提供羽球賽事多視角轉播創新服務， 以左/右追星視角緊追喜愛選手的動態，不再受限傳統轉播形式； 多視角服務上線期間，約36%的流量來自左右追星視角及裁判視角 等特殊觀賽服務，創下傲人收視成績， 再次點亮中華電信為全台首選運動賽事轉播平台。

中華電信為唯一參與該國際賽事的電信業者， 中華電信董事長郭水義特別出席為台灣選手加油， 並與賴清德副總統等貴賓一起頒發女單決賽獎項。 中華電信長期支持運動產業發展，並致力於提供最新、 最完整的國內外各大重要運動賽事轉播服務，繼轉播2023 WBC世界棒球經典賽、MLB美國職棒大聯盟賽事後， 再為國人帶來台北羽球公開賽等超夯國際級賽事，歡迎球迷持續鎖定 MOD、Hami Video輕鬆掌握精彩賽事。

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