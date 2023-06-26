基金市場自動化里程碑　台灣集保結算所「境內基金集中清算平台」正式上線

為提升境內基金市場整體款項收付之作業效率，集保結算所打造「境內基金集中清算平台」，將於今年6月底正式上線服務。集保結算所26日表示目前已有群益投信、富蘭克林華美投信及第一銀行、華南銀行、群益金鼎證券及兆豐證券等多家業者熱烈響應，將於7月起率先使用「境內基金集中清算平台」，積極參與基金市場之轉型升級。

推動投信事業參與「境內基金集中清算平台」，是金管會「資本市場藍圖」─「提升金融中介機構市場功能及競爭力」執行策略的重要工作項目。集保結算所經主管機關指導，以及相關公會與業者的共同協助，借鏡國外市場基金集中結算制度，從業務規劃、平台建置，到內部、外部之系統驗測，歷時約三年時間，終完成平台服務，期望能夠藉此提升我國基金市場之後台服務量能，降低市場業者作業成本。

集保結算所總經理陳德鄉表示，為成就基金市場服務的全面升級，背後實需要諸多的法規調整、業務設計與資訊系統間的相互配套，這段時間一路走來實屬不易，特別感謝在此平台發展歷程中，金管會給予的指導、投信投顧公會和信託公會的協助，以及諸多業者先進的支持，並也很高興已有14家基金業者與集保完成簽約，合計之基金規模市占率已近5成，另有7家銷售機構及8家保管銀行業者共同配合辦理測試，積極參與。

為鼓勵業者儘早加入本項服務，投信事業只要在今年底前與集保結算所完成簽約並上線使用「境內基金集中清算平台」，即可向金管會申請符合「鼓勵投信躍進計畫」中「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」之認可，除此之外，集保結算所更加碼提供今、明兩年免費使用清算平台的「早鳥優惠」，讓業者對參與平台服務之成本效益更加有感。

陳德鄉進一步說明，「境內基金集中清算平台」服務上線是基金市場轉型升級的重要起點，集保結算所將秉持著「進無止境」的精神，提供基金市場服務並汲取相關回饋，持續精進平台服務，促進國內基金產業的競爭力。