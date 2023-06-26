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臺灣證交所：上週外資在集中市場買超19.27億元

買超群創9.37萬張最多，另賣超宏碁7.61萬張最多。

By 台灣英文新聞
2023/06/26 17:12

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/6/19~2023/6/21）外資在集中市場總買進金額為2,872.54億元，總賣出金額為2,853.27億元，買超為19.27億元，另統計自112年年初至6月21日止，外資總買進金額為8兆4,278.57億元，總賣出金額為7兆9,933.41億元，累計買超為4,345.16億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆726.31億元新台幣，占全體上市股票市值的40.92%，較6月16日的22兆2,946.25億元新台幣，減少2,219.94億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：群創：買進218,041千股，賣出124,304千股，買超93,737千股；第二名：友達：買進145,060千股，賣出83,819千股，買超61,241千股；第三名：台玻：買進89,476千股，賣出36,446千股，買超53,030千股。

另外，上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：宏碁：買進36,969千股，賣出113,105千股，賣超76,136千股；第二名：聯電：買進48,818千股，賣出119,649千股，賣超70,831千股；第三名：兆豐金：買進30,202千股，賣出97,497千股，賣超67,295千股。

更新時間 : 2023-06-26 19:55 GMT+08:00

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