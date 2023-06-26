天熱狂吹冷氣灌冷飲「冷氣病」找上門 台灣醫曝六大撇步從平時保養做起

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）一名6歲男童原本就有異位性皮膚炎及鼻過敏病史，近來穩病的病情突然惡化，經醫師診斷發現患者因為天氣炎熱總是大汗淋漓地進到室內吹冷氣，導致病況惡化。醫師提醒，近來越來越多人得到所謂的「冷氣病」，流汗的狀態下應先擦乾身體再進到冷氣房，並記得隨時補充水分。

奇美醫學中心中醫部總醫師許晉嘉解釋，這名患者為小一男童，活動力旺盛的他在下課後總是跑跑跳跳，滿身汗的回到家後，面對 23、24 度的冷氣直直吹身體，在外寒內熱的刺激下，導致風寒外束、內夾裡熱，經相關處方治療及針灸輔助，男童過敏症狀逐漸緩解。

冷氣病是什麼？什麼狀況下可能會有冷氣病？

許晉嘉表示，溫度持續攀升，許多人都開始躲在室內避暑吹著強風低溫的冷氣，然而這可能是造成「冷氣病」的主因。冷氣病表現的症狀非常多元，包含頭痛、流鼻水、氣喘、皮膚癢、眼睛乾澀不適，甚至是肩頸僵硬、下肢無力等。

為甚麼只是吹個冷氣卻會造成這麼多毛病呢？

緊閉門窗的冷氣房內空氣循環較差，加上冷氣沒有定期清理，易導致各種有害物質的濃度累積或是加重黴菌等過敏原的影響。而且長時間待在冷氣房中，身體的水分會逐漸流失，若忽略補充水分，容易導致身體產生乾癢，眼球也會因為缺乏水分而出現眼睛乾澀不適。

此外，造成冷氣病的另一個原因是身體對於環境溫度劇烈變化的調節功能不佳，夏天在外溫度高，小朋友跑跑跳跳又急速進到冷氣房內，也有可能誘發各種過敏反應。

越來越多人得到所謂的「冷氣病」，究竟中醫是如何看待這種問題呢？

許晉嘉說明，這是一種冷氣的過度使用加上人體對冷熱溫差調節不及造成的病理，像是在烈日下運動，身體熱烘烘的，若在此時進入便利商店吹冷氣，就可能產生外寒合併內熱的病理狀態，此時若又將冷飲一飲而盡，便容易產生寒濕包火合併外寒的病證；此外，上班族若長期吹冷氣又沒有運動流汗，容易導致皮膚寒邪滯留，裡熱難以自行透出。

這些冷氣或冷飲對人體產生的影響稱之為「外寒」，外寒的存在可能會導致各種類型的疼痛，例如比較常見的頭痛，或是肩頸疼痛。若還合併內熱，可能引起皮膚癢或是過敏的問題；寒濕包火的證型通常會出現腸胃問題，例如胃口差、軟便、腹痛、腹瀉、解便解不乾淨；而皮膚有寒邪侵襲，則會讓肌膚產生乾癢的問題。

杜絕冷氣病，平時保養很重要

首先是清潔，灰塵、塵蟎是現代人常見的過敏原，家中環境以及冷氣機濾網的定期清理不可少，這是避免過敏惡化的第一步。 由於冷氣會使空氣變得乾冷，除了可以在開冷氣的空間中放上一杯水或者配合使用加濕器之外，也可以讓電風扇與冷氣交替使用，因為電風扇不會讓濕度降低，同時也可以節省電費。 安裝冷氣時必須注意出風口的位置，避免直吹人的頭部而產生頭痛、頸痛。冷氣的溫度不宜調得過低，若不得已進入冷氣較強的空間，建議穿上薄外套。 選擇氣溫不那麼高時進行運動，讓身體發熱出汗。但若時間或體力不允許，能趁晚上休息時泡個熱水澡讓身體微微出汗。 流汗的狀態下先擦乾身體再進到冷氣房。中醫認為在排汗的過程人體正處於「腠理開」的狀態，這是一個正常排汗代謝的過程，但也是寒氣容易趁勢進入人體的時候，避免在大汗淋灕的時候直吹冷氣，能夠避免許多冷氣病相關不適。 長期待在冷氣房工作記得隨時補充水分，也能適時地喝一些薑茶，並視情況使用保濕乳液。

穴位刺激改善冷氣病

許晉嘉說明，頭頸交界處「風池穴」及手上的「合谷穴」可以改善頭痛或肩頸痠痛緊，合谷穴還可以緩解鼻塞鼻涕，「足三里穴」則可以緩解因貪冷飲而導致的腹部問題。但若嘗試上述方法後仍感到嚴重不適，應尋求醫師診治。