全國雙語貼圖競賽在新北！破千件作品、近10萬獎金　打造創意個人品牌

新北市善用新世代共通語言-貼圖，舉辦「2023年 全國雙語創意貼圖創作競賽」，以「雙語」、「科技」、「美感」 為主軸，讓來自全國大專院校及高國中小1176件， 得以共馳騁設計創意。今（26）日於復興商工辦理頒獎典禮， 當場頒發前3名作品以及10名佳作，總獎金近10萬。

教育局長張明文表示，全國各地學子及創意青年， 破千件作品競爭激烈，更邀請到知名網路插畫家八耐舜子、 現任葛萊美獎及日本Unknown Asia評審的蕭青陽、藝術家吳介民與李承溈等人擔任評審。 競賽鼓勵結合雙語、性別平等、特色文化以及永續發展的精神， 鼓勵新世代揮灑天馬行空的創意，打造特色IP主題， 勇敢追逐自己的興趣。

競賽貼圖作品展現青年活力及熱情，主題有火爆白毛怪、 人與機器人手、毛毛世界、阿漱小狗、粉紅兔等，令人讚嘆連連。 知名網路插畫家八耐舜子表示， 期許創作者持續堅持原創性且具幽默感的作品， 不須盲目追求流風派別，期待下一屆更多人參與創意貼圖競賽。

視覺藝術大師蕭青陽也表示，今年參賽作品更「酷」， 技巧上也更加出神入化，參賽作品貴在令人會心一笑且有所共鳴， 新北學子的表現令他驚艷萬分；POP大師李承溈也讚嘆學子所發揮 的無限創意。

此次復興商工囊括金、銀、銅3大獎，展現設計專業。 得金獎得主陳弘翊分享作品－火爆白毛怪，是利用誇張的表情， 展現角色的生動活潑，生活常用語讓使用者感受到輕鬆的美好。 獲銀獎學生張家瑋則設計手與機器手搭配的圖文， 由人性的溫暖與機器的堅強，體現出科技與美感。 銅獎得主黃鈺彤希望貼圖可以讓人噗哧一笑， 為一天的疲勞增加些許歡樂，創作丑萌風格的「毛毛世界」， 跟上新世代潮流，貼圖中融入了作者想關懷的性別平等、優質教育、 氣候行動等永續議題。

樟樹實中學生林穎函榮獲佳作， 別出心裁地使用各國風情及文化遺產作為創作概念， 展露民胞物與的情懷。東海高中陳亭瑜等5人團隊參賽， 以臺灣瀕臨絕種的動物作為圖示，喚起民眾愛護動物的環保意識。 最小的得獎者是國光國小的何美偉，可愛的貓咪圖樣， 展現無限設計感，也傳遞無限童趣。

教育局表示，新北市持續深化技職設計群及藝術群的學習廣度， 引導學子關懷世界永續議題， 並鼓勵本活動得獎作品可於各社群媒體上架貼圖，分享設計理念。 未來持續透過全國唯一「新北NO.1技職6.0」 技職教育政策白皮書，透過30個行動方案， 培養不同技職領域的世界級頂尖人才。

金獎得主陳弘翊作品－火爆白毛怪。(照片來源：新北市教育局提供)

銀獎學生張家瑋則設計手與機器手搭配的圖文，由人性的溫暖與機器的堅強，體現出科技與美感。(照片來源：新北市教育局提供)

銅獎得主黃鈺彤希望貼圖可以讓人噗哧一笑，為一天的疲勞增加些許歡樂，創作丑萌風格的「毛毛世界」。(照片來源：新北市教育局提供)