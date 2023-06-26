全國雙語貼圖競賽在新北！破千件作品、近10萬獎金　打造創意個人品牌

新北市善用新世代共通語言-貼圖，舉辦「2023年全國雙語創意貼圖創作競賽」，以「雙語」、「科技」、「美感」為主軸，讓來自全國大專院校及高國中小1176件，得以共馳騁設計創意。今（26）日於復興商工辦理頒獎典禮，當場頒發前3名作品以及10名佳作，總獎金近10萬。
教育局長張明文表示，全國各地學子及創意青年，破千件作品競爭激烈，更邀請到知名網路插畫家八耐舜子、現任葛萊美獎及日本Unknown Asia評審的蕭青陽、藝術家吳介民與李承溈等人擔任評審。競賽鼓勵結合雙語、性別平等、特色文化以及永續發展的精神，鼓勵新世代揮灑天馬行空的創意，打造特色IP主題，勇敢追逐自己的興趣。
競賽貼圖作品展現青年活力及熱情，主題有火爆白毛怪、人與機器人手、毛毛世界、阿漱小狗、粉紅兔等，令人讚嘆連連。知名網路插畫家八耐舜子表示，期許創作者持續堅持原創性且具幽默感的作品，不須盲目追求流風派別，期待下一屆更多人參與創意貼圖競賽。
視覺藝術大師蕭青陽也表示，今年參賽作品更「酷」，技巧上也更加出神入化，參賽作品貴在令人會心一笑且有所共鳴，新北學子的表現令他驚艷萬分；POP大師李承溈也讚嘆學子所發揮的無限創意。
此次復興商工囊括金、銀、銅3大獎，展現設計專業。得金獎得主陳弘翊分享作品－火爆白毛怪，是利用誇張的表情，展現角色的生動活潑，生活常用語讓使用者感受到輕鬆的美好。獲銀獎學生張家瑋則設計手與機器手搭配的圖文，由人性的溫暖與機器的堅強，體現出科技與美感。銅獎得主黃鈺彤希望貼圖可以讓人噗哧一笑，為一天的疲勞增加些許歡樂，創作丑萌風格的「毛毛世界」，跟上新世代潮流，貼圖中融入了作者想關懷的性別平等、優質教育、氣候行動等永續議題。
樟樹實中學生林穎函榮獲佳作，別出心裁地使用各國風情及文化遺產作為創作概念，展露民胞物與的情懷。東海高中陳亭瑜等5人團隊參賽，以臺灣瀕臨絕種的動物作為圖示，喚起民眾愛護動物的環保意識。最小的得獎者是國光國小的何美偉，可愛的貓咪圖樣，展現無限設計感，也傳遞無限童趣。
教育局表示，新北市持續深化技職設計群及藝術群的學習廣度，引導學子關懷世界永續議題，並鼓勵本活動得獎作品可於各社群媒體上架貼圖，分享設計理念。未來持續透過全國唯一「新北NO.1技職6.0」技職教育政策白皮書，透過30個行動方案，培養不同技職領域的世界級頂尖人才。
金獎得主陳弘翊作品－火爆白毛怪。(照片來源：新北市教育局提供)
銀獎學生張家瑋則設計手與機器手搭配的圖文，由人性的溫暖與機器的堅強，體現出科技與美感。(照片來源：新北市教育局提供)
銅獎得主黃鈺彤希望貼圖可以讓人噗哧一笑，為一天的疲勞增加些許歡樂，創作丑萌風格的「毛毛世界」。(照片來源：新北市教育局提供)