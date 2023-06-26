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台灣水泥與中央、地方主管機關合作　外來種銀合歡木廢料將循環利用成生質能

外來種入侵，是聯合國生物多樣性峰會COP15關注的重點項目之一，其中銀合歡被列為世界百大危害外來種，已嚴重衝擊台灣當地生態與生物多樣性。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/26 17:00
由左至右,水利署第九河川局局長王國樑、花蓮林管處處長黃群策及台泥和平分公司廠長魏家珮。(照片來源：台泥提供)

由左至右,水利署第九河川局局長王國樑、花蓮林管處處長黃群策及台泥和平分公司廠長魏家珮。(照片來源：台泥提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）銀合歡被列為世界百大危害外來種，台泥今(26)日與花蓮林管處、水利署第九河川局共同簽署「花蓮外來入侵植物資源化合作備忘錄」，將花蓮地區銀合歡移除後的廢木料成為生質能，台泥期盼透過中央、地方主管機關攜手企業的跨域合作模式，能解除環境危機、保護原有生態及推動循環經濟。

外來種入侵，是聯合國生物多樣性峰會COP15關注的重點項目之一，其中銀合歡被列為世界百大危害外來種，已嚴重衝擊台灣當地生態與生物多樣性。自2021年起開始在水利署第九河川局轄管的木瓜溪華隆護岸高灘地執行「外來入侵植物移除暨生態植被復育計畫」，將佔據高灘地的銀合歡每年分批清除，並進行原生樹種造林計畫。

花蓮林管處處長黃群策表示，由於銀合歡種子繁殖力強，為避免剷除後銀合歡枯木中的種子再萌發，目前僅能採取破碎後堆置的方式處理，又產生新的問題。這次主動與台泥合作，就是希望將剷除的銀合歡木材，不用找空間推置管理，經水泥窯處理後轉化為生質能，不僅解決銀合歡種子再萌發的問題、降低移除成本，同時讓銀合歡成為循環資源。

水利署九河局局長王國樑強調，目前持續與花蓮林管處合作，分區分階段逐步清除，以人為介入的方式加速原生植物復育，由台泥接手，以其先進的水泥窯協同處理技術Co-processing資源化再利用，讓外來種移除計畫，再創循環經濟新價值。

台泥和平分公司廠長魏家珮指出，台泥秉持循環經濟理念，自2011年起運用水泥窯1300度高溫協助半導體、鋼鐵、紙廠、電廠等產業，將廢棄物無害化成為再生資源，進一步替代水泥原料以及燃料。這次協助處理強勢外來種問題，將銀合歡木廢料成為替代煤炭之再生燃料，為維護環境與生物多樣性盡一份心力。

台灣水泥與中央、地方主管機關合作　外來種銀合歡木廢料將循環利用成生質能

△ 銀合歡被列為世界百大危害外來種，花蓮林管處、河川局與台泥合作，將花蓮地區銀合歡移除後的廢木料，以台泥先進的水泥窯協同處理技術Co-processing資源化再利用，成為生質能。(照片來源：台泥提供)
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更新時間 : 2023-06-26 19:55 GMT+08:00

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