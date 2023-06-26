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鮭魚鮪魚先不要 哈佛營養專家大推食物鏈底層海鮮

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/26 16:57
（圖／Unsplash_Towfiqu barbhuiya）

（圖／Unsplash_Towfiqu barbhuiya）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）為了有益心臟健康的Omega-3不飽和脂肪酸，愈來愈多人選擇將魚類加入飲食，不過你吃的是哪種魚呢？哈佛營養專家建議，先放下鮭魚、鮪魚，改吃食物鏈底層的海鮮吧。除了有多重營養素，對環境也較友善。

CNBC 報導，哈佛大學陳曾熙公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）營養學教授戈登（Christopher Golden）指出，小型魚類、雙殼貝類都是微量營養素（micronutrient）的好來源，人類往往缺乏，如鋅、鐵、維生素B12、Omega-3不飽和脂肪酸。

戈登提及八種營養的小魚及雙殼貝類，可取代紅肉與鮭魚：鯡魚、鯖魚、沙丁魚、鯷魚、蚌類（蛤蜊）、牡蠣、淡菜、扇貝。除了能補充營養素，改吃底層食物鏈的海鮮還有兩大好處，一是減少汞的攝取、二是有益環境。

吃位處食物鏈頂端的魚類，汞中毒風險較高，蚌、牡蠣等海鮮體內的汞含量較低，尤其是污染低的地區。此外，就永續角度而言，雙殼貝類屬於「自然正值」（nature-positive）的概念，無須飼養，還能過濾水質，捕捉碳，對生態系統「貢獻一己之力」。

哈佛健康雜誌（Harvard Health Publishing）也提到，可適度加入海藻、海草等水生植物於飲食之中，不僅卡路里低，也是纖維與碘的好來源。碘是一種人體生成甲狀腺激素必需的礦物質。

不過，戈登強調，海鮮產出的地點、方式，都與其營養息息相關，在食用任何海鮮之前，切莫忘了這一點。可參考美國FDA的海鮮購買與料理指南，吃得營養，吃得健康。
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更新時間 : 2023-06-26 19:54 GMT+08:00

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