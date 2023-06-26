新北汐止幼兒園餵藥疑雲落幕 質譜儀「未檢出苯巴比妥」 侯友宜籲民進黨勿再造謠抹黑

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）新北市汐止某幼兒園疑捲入餵藥案引發關注，衛生局今（26）日公布台北榮總的檢驗結果，經過質譜儀進一步檢驗，80名幼生檢驗數值均正常，對此，市長侯友宜呼籲，民進黨不要造謠抹黑，弄得人心惶惶，造成家長與幼教老師的對立衝突。

新北市衛生局說明，汐止某幼兒園一共有兩位幼童檢體送北榮進行質譜儀檢驗。第一位幼生尿檢苯二氮平為陰性，但因家長有疑慮，檢體送質譜儀檢驗結果未檢出。

至於第二位幼童經土城醫院團隊於6月17日入園採檢後，經其家長同意送質譜儀進一步檢驗，台北榮總毒物部以6月15日建立血中苯巴比妥之質譜確認方法，實驗室以液相層析串聯質譜儀確認，該幼童之血中苯巴比妥結果為未檢出。

此外，衛生局6月17日亦委派土城醫院專業團隊入園採檢，該園共80名幼生接受採檢，檢驗結果在尿液篩檢部分77人全為陰性。血液檢測16人，15人小於1.0 (μg/mL)，1人為臨界值，經送北榮質譜儀檢測，結果出爐確認未檢出。

檢驗結果出爐後，第二位幼童家長也轉達感謝各界關心之意，家長表示很相信幼兒園老師們，辛苦園所這陣子的用心跟關懷，孩子被老師們照顧得很好，很健康，覺得是烏龍事件，希望能就此平息紛擾。

而上週才發表「生病不入校、老師不餵藥」聲明的中華幼教聯合總會，昨晚（25日）再度發聲明表示，餵藥烏龍事件已釐清，還給幼教老師清白，請全國幼教老師依法協助幼兒安全用藥，以維護幼兒之健康，並籲造謠者、酸民給全國幼教老師一個道歉，停止無意義的口水戰。

新北市長、國民黨總統參選人侯友宜今到南投進行縣市交流座談，他表示，侯友宜說，80名的孩子經過質譜儀的檢查都沒有問題，一切以科學驗證為主，讓科學驗證的真相，來告訴大眾一切的答案，請民進黨不要老是造謠抹黑，造成家長及幼教老師對立衝突。