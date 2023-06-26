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台灣原住民族語言復振！原民會核定5900萬元經費　獎勵400間族語教會

原民會主委夷將Icyang表示，「原住民族語言發展法」於2017年6月完成立法，有了法律規範之後，原民會每年可以編列更多預算，推動語言復振的各項措施，包括族語保母、族語老師專職化、廣設語推人員、族語認證、設置語推組織及設立原語會。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/26 15:25
大合照。(照片由原民會提供)

大合照。(照片由原民會提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導） 為推廣保存原住民族的語言，原住民族委員會今(26)日宣布核定5900萬元經費，預計自7月1日到年底，獎勵全國計有10族群、400間教會(堂)使用族語證道、辦理族語主日學、族語讀經、族語詩歌等活動，主委夷將Icyang感謝基督教及天主教各教派響應原民會推動族語教會的措施。

原民會主委夷將Icyang表示，早期在威權時期，國民政府的語言政策是獨尊國語，禁止說族語。除了家庭之外，教會是原住民族最常聚集的地方，還好多年來教會在證道、讀經、唱詩，堅持使用各族的族語，讓他們的語言能傳承到現在。

夷將引述蔡英文總統在2016年代表國家向原住民族道歉時特別提到，「原住民族本來有他們的母語，歷經日本時代的同化和皇民化政策，以及1945年之後，政府禁止說族語，導致原住民族語言嚴重流失。」歷經12年，原民會推動的「原住民族語言發展法」於2017年6月完成立法。

夷將指出，原住民族的語言已經是國家的語言，有了法律規範之後，原民會每年可編列更多預算，推動語言復振的各項措施，包括族語保母、族語老師專職化、廣設語推人員、族語認證、設置語推組織及設立原語會。

為推動族語傳承與保存的理念，自2022年9月至12月原民會到各縣市召開了7次的徵詢座談會，與全國各教派，一起討論如何在教會內持續並強化族語的使用及學習，經由集思廣益之後，並今（2023）年2月16日發佈「原住民族教會推動族語發展獎勵計畫」，獎勵教會使用族語證道、教主日學、讀經、唱詩、營造友善的族語環境。

夷將說，從7月1日開始到年底，原民會用推動國家語言方案的經費5900萬元，獎勵400個教會響應推動族語的措施，未來原民會也將持續推動獎勵計畫。

台灣原住民族語言復振！原民會核定5900萬元經費　獎勵400間族語教會

(照片由原民會提供)

台灣原住民族語言復振！原民會核定5900萬元經費　獎勵400間族語教會

(照片由原民會提供)
原民會
國家語言
族語
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族語環境營造
原住民族

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更新時間 : 2023-06-26 19:54 GMT+08:00

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