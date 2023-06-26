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【2024台灣總統大選】柯文哲無意當郭台銘副手 透露法務部長人選

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/26 14:47
黃暐瀚《POP撞新聞》節目截圖

黃暐瀚《POP撞新聞》節目截圖

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣民眾黨總統候選人柯文哲今（26）日接受媒體人黃暐瀚《POP撞新聞》專訪，排除了當郭台銘副手的可能，並透露若當選，有意找黃國昌擔任法務部長。

鴻海創辦人郭台銘雖未獲國民黨提名，但仍動作頻頻，加上他與柯文哲互動熱絡，因此主持人問柯文哲，若郭台銘仍執意參選，他有無可能擔任副手？對此，柯文哲表示，「現階段不可能」。對於他曾在節目上稱「退選要有理由」，他說這只是謙虛說法。

對於當選後的人事布局，柯文哲表示，黃國昌對司法改革有想法，當法務部長「沒有問題」。柯文哲透露，曾找黃國昌上課，後決定還是直接延請他，畢竟術業有專攻。但他也補充，有時必須幫黃國昌踩剎車，因為「他個性實在太衝」。至於行政院長，柯文哲賣關子，「等一下再跟你（黃暐瀚）講」。

在不分區立委方面，柯文哲稱8席是基礎線，目標往上增加。雖然民調有所上升，但他坦言，民眾黨不會提名太多區域立委參選人，畢竟打仗需要錢，且一將難求。

針對爭議的ECFA議題，主持人放了一段2014年太陽花革命時柯文哲的說法，當時他就直言，「他是反黑箱，不是反服貿」。賴清德認為重啟服貿就是走回一中立場，柯文哲一笑置之。他稱，「賴清德當醫生的時間太短」，他當醫生久，常處理臨床問題，邏輯不同，他強調理性、務實、科學的態度。

他提到，連美國都不再談與中國「脫鉤」（decouple），改口追求「降低風險」（de-risk），美國做不到，台灣做得到嗎？既然中國是重要的經濟體，台灣需要的是規範，而非斷絕往來。他認為應先處理在立院躺了多年的兩岸協議監督條例，接著談貨貿，再來才是服貿。

同樣頗具爭議的能源議題方面，柯文哲表示，ICT產業、台積電太耗電，為了電價著想，不能排除核能。為了務實面對問題，他支持核二、核三延役，但核四安全性問題太多，須再評估。

另，柯文哲也透露了正研擬「新南向政策」總檢討，計劃造訪新加坡、越南、菲律賓等重點國家、台商多的國家，但細節尚待規劃。
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更新時間 : 2023-06-26 19:54 GMT+08:00

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