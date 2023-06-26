看好台灣古都觀光潛力！雲品攜手亞果遊艇　進軍台南安平餐飲宴會市場

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）看好疫後觀光旅宿、餐飲業的復甦，雲品國際今(26)日宣布，將與亞果遊艇展開策略結盟，受理委託經營亞果旗下位於台南安平「亞果遊艇城」黃金會所的餐廳與宴會場域，預計20 24年第一季試營運與消費者見面，並提供旅遊至台南安平的國内 外旅客更多的餐旅新選擇。

雲品國際總經理丁原偉表示， 看好台南古都旺盛的觀光潛力與餐飲消費實力，繼安平區馬雅各長青公園附近的「宜樂安平」委託籌備案後， 更與亞果遊艇簽署合約， 持續深耕台南旅遊重地之一的「安平區」， 今宣布合作的亞果遊艇委託經營案將為雲品國際第11處委託經營案 ，也是在台南的第2處委託經營據點，總計會有宴會200席；餐廳 148席的餐飲席次，未來甚至能夠運用碼頭與遊艇的規劃， 進行前所未見的創新餐飲服務與體驗。

亞果遊艇總經理唐玉書表示，海納百川，身為台灣最大遊艇會品牌， 亞果期待與更多國內外最優質的品牌合作，「強強聯手」 共同打造台灣海洋休憩產業的新藍海商機。 此次能與連續五屆獲米其林三星殊榮的君品Collection團 隊合作，令人對於亞果黃金會所充滿期待與信心。

雲品表示，台南安平亞果遊艇城的餐廳位在三樓，取名【亞果薈 manage d by 君品Collection】中餐廳，室內與戶外座位設有1 48席，內裝以古典建築的幾何理性、 精巧工藝和裝飾主義發想規劃，運用「穹頂」、「哥德式」與「 拱肋」三大元素， 在空間布局、形態、家具和工藝品中 形成有序的系統，賦予空間明亮而華麗的色彩， 天花板牆面選用沈穩復古的祖母綠，與奢華感十足的金色裝置， 再搭配上石紋拼貼的幾何磚地板， 通透的半開放式包廂座位則有著木質調的風雅品味， 搭配金屬框架與毛玻璃的神秘感，兼顧了包廂的隱密， 與通透開放的環境空間，兩者兼得， 讓彼此之間形成低調高貴的用色對比，傳達出新與舊的交疊、 浮華而又濃郁的用餐新感受。

亞果品牌故事來自於希臘神話中，載著英雄們找尋黃金羊毛的船-阿 戈號(ARGO)；而黃金會所(Argo Club House)則實現神話中黃金羊毛的想像， 因此建物一樓的宴會廳以希臘神話命名， 空間設計則以安平港繾綣的波光粼粼和翻滾的風與浪花交織作為主軸 ，預估可納200人座位， 宴會空間的造型天花板如同遊艇行駛過後的浪花閃爍形成了圈圈雲朵 ， 呈現自然的輪廓與肌理，更成了層遞而有機的型態， 更用多層次的透視關係，創造出屬於宴會廳的空間秩序， 也運用弧線與框架之間產生交錯的狀態， 豐富了宴會廳的整體空間架構。

台南安平亞果遊艇城。（照片由雲品提供）