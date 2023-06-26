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【瓦格納叛亂落幕？】普里格津高估普丁支持背棄傭兵 俄國國防部未洗牌釀未來風暴

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2023/06/26 13:52
瓦格納首領普里格津流亡白俄羅斯。（圖／德國之聲）

瓦格納首領普里格津流亡白俄羅斯。（圖／德國之聲）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）瓦格納首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）以撤換俄國國防部領導層為訴求，發起「正義行軍」劍指首都，卻在24小時內以戲劇化的方式落幕。分析專家指出，普里格津與俄國國防部矛盾日漸激烈，已有預感未來將會失勢，本次行動並非政變而是「談判策略」，原本想要爭取普丁的支持不料卻與預期相左，最後以出賣瓦格納傭兵，換取最後的政治影響力與人身安全。而俄國國防部並未洗牌也恐成為未來風暴所在。

與普里格津交情20載的白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）以一通電話，將瓦格納的腳步停在莫斯科200公里之外，一場浩大的「叛變」大戲到底是戛然而止，還是中場休息，仍尚未得知。兩人協議內容沒有對外曝光，但克里姆林宮保證，不起訴普里格津並由其前往白俄羅斯，瓦格納全員除罪。普丁親手為「大廚」安上叛國罪名又火速赦免，暴露了其政權的裂痕；「清君側」的目標之一俄國國防部長蕭依古（Sergey Shoigu）自事件始終神隱。俄國的政治與軍事領導的不可動搖性已蒙上一層陰影。

法新社指出，62歲的普里格津似乎已打完手上所有的牌，維羅納（Verona）國際安全小組（ITSS）的軍事戰略專家德爾法夫（Danilo delle Fave）認為，「整起事件事是他（普里格津）的孤立與相對軟弱的結果」，近來從未有任何大國出現這樣的軍事危機。

瓦格納軍團在彈藥不足的情況下，被派至開戰以來最血腥的烏克蘭巴赫姆特（Bakhmut）戰役，導致超過2萬名瓦格納成員陣亡。普里格津與莫斯科軍方高層的激烈爭執長達數月，隨著戰爭的拖延，他發現自己在俄國的政治舞台越發孤立，且車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）也站隊俄國國防部。今年六月俄國國防部下令，所有私人傭兵團體７月前都應簽屬合同加入正規軍，更為瓦格納的獨立性敲響喪鐘。

「正義行軍」非政變　是「談判策略」　

美國地緣政治智庫新線戰略及政策研究所（Newlines Institute for Strategy and Policy）俄國專家霍恩（Jeff Hawn）表示，普里格津可能已經算出自己將不再受到保護，當克里姆林宮決定如此時，自己可能會被起訴或監禁，若他的軍團被併入正規軍，他將去所有保護與籌碼，不僅實質威脅其政治影響力，更構成人身安全威脅。

也因此，普里格津劍指莫斯科時，一直強調是「正義行軍」。國際安全小組俄國專家金士頓－考克斯（Will Kingston-Cox）表示，普里格津此舉不是政變，而是一種「談判策略」。

金士頓－考克斯指出，「瓦格納軍團並沒有試圖奪取政治權力，」而是為了「迫使普丁就軍隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）以及蕭依古的命運進行談判。」

霍恩進一步指出，普里格津希望說服普丁站在自己這邊反對國防部高層，在他心中可能已別無選擇，並可能認為如果他發出足夠強烈的聲明，就會獲得普丁的支持，以及與格拉西莫夫敵對的派別勢力的支持，一同對普丁施壓。

情報界支持卻被普丁否定　出賣瓦格納換取自身安全

德爾法夫表示，普里格津肯定得到情報界與軍事界的某種程度支持，默許他將人員及物資運到羅斯托夫。

但普里格津可能高估自己成功的機會，普丁明確支持蕭伊古，並將瓦格納軍團的行動打上「叛國」的標籤。霍恩認為，普里格津隨後可能聯繫盧卡申科等盟友，來幫助自己找出路、說情。

儘管普丁看似暫時避免最糟糕的情形，但這場危機遠未結束，例如沒有人知道瓦格納傭兵對此如何反應，「可能會有針對普里格津的內部起義，因為有些人感覺被耍了。」

霍恩也預測，任何加入正規軍的瓦格納傭兵都不會得到好的待遇，他們往往是前軍人，回去會被視為叛徒，或被指派更危險任務去當炮灰。

「從本質上說，普里格津出賣了自己的傭兵，以便在俄國的權力遊戲中保留一些影響力，並從某種程度上保證自己的安全。」

與此同時，格拉西莫夫或蕭依古仍在位，目前沒有任何說法在這次的交易中，包含了兩位的辭職。

德爾法夫表示，本場危機對普丁政權的影響，將由這兩人的命運來判定，國防部可能仍存在「未來的動盪」。
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