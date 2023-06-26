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⻄班牙藝術家阿拉貢亞洲首次個展　潛水艇、螺旋槳橫跨雕塑繪畫台北詩意登場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/26 12:12
展場。圖片由畫廊提供

展場。圖片由畫廊提供

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)Bluerider ART 台北．敦仁推出“啟航”The Voyage ── 里埃拉・伊．阿拉貢Riera i Aragó 亞洲首個展。

⻄班牙藝術家阿拉貢，為⻄班牙聖霍爾迪美術學院藝術學士，現居住巴塞隆納。阿拉貢五十年創作生涯中，以天上螺旋漿、海中潛水艇的圖像意念深入人心，融合抽象表現主義及未來主義的繪畫、雕塑、版畫作品，混合機械、航行獨特風格聞名。

此次亞洲首個展中，將引領觀者踏上一個豐碩的旅程，創作核心元素的繪畫及雕塑作品，包含天空深海的飛機潛水艇，及其富含意義的世界觀，依照自己純粹的哲學價值觀、對現實的再創造，表達自始至終對於機械、航行、藝術交織的故事和旅行的鍾愛。

今年最新的小雕塑系列過去皆以座標系統的星座為名：螺旋槳、輪子及尾翼決定了雕塑的形態，不斷在平衡間旅行，向天空打開，如同各種人類情感，變幻莫測。阿拉貢談到：「旅行是我展覽標題中常見的主題之一，它指的是藝術所代表的旅程，生命本身就像旅程一樣。」藝術展現了他的生命旅程，如同各種載沉載浮的載體，在時間洪流中勇闖、暫留與再出發。

⻄班牙藝術家阿拉貢亞洲首次個展　潛水艇、螺旋槳橫跨雕塑繪畫台北詩意登場
最新小雕塑EM1223。

1970年代創作初期，阿拉貢便自行創作出一套圖像語言，記錄365天的生活。1980年代開始，他對深海環境、機械及飛機產生興趣，像是鑄造技術、機械零件及金屬模具等，他採用鉛、鋅材料製作雕塑與浮雕系列。過往遊歷歐洲的經歷，讓他結合風景元素融入雕塑，甚至將沙灘上的碎片與木材放入青銅雕塑中。從他將拆解船隻後的鐵皮融入雕塑裡的實驗開始，鑄鐵製成的螺旋槳元素變得無比重要。

阿拉貢創作出許多雋永的系列作品包括：島嶼之海Arals系列、飛機Airplanes系列、船舶Boats系列、浮雕Low Reliefs系列、潛水艇Submarines系列等。

1990年代為⻄班牙巴塞隆納市政廳客製作品“深埋的潛水艇 Buried Submarine”及“紅色大螺旋槳飛機Gran avió d'hèlix vermella”、德國海布隆市政博物館收藏“牆上的潛水艇Submarine on the wall”、法國亞爾梵谷基金會收藏飛機Airplanes系列作品“Airplane 1.05PM”，皆為其創作生涯重要的里程碑。

阿拉貢自述：「潛水艇是我作品中持續四十年的主題之一。銅的豐富質感和無限的色調，使我能夠達到雕塑的高度表現力。我以多種方式實現了這一目標：作為重力失真的表現，作為實現潛水夢想和開拓新路徑的追求，或作為時間流逝和生命留下的痕跡的無聲見證。」

⻄班牙當代藝評家與策展人Alfonso De La Torre曾讚譽其作品，「具有詩意，猶如詩歌提供一種以寓言、暗示與間接語言交談的活動過程，阿拉貢的作品抓取了閃爍的靈光，讓有限的事物在幻想中滑動。」

展覽資訊

展期：2023.6.17-2023.9.10
地點：台北市大安區大安路一段 101 巷 10 號 1F
時間：Tue.-Sun., 10am - 7pm

⻄班牙藝術家阿拉貢亞洲首次個展　潛水艇、螺旋槳橫跨雕塑繪畫台北詩意登場
展場。

⻄班牙藝術家阿拉貢亞洲首次個展　潛水艇、螺旋槳橫跨雕塑繪畫台北詩意登場
展場。

以上圖片由畫廊提供
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更新時間 : 2023-06-26 13:35 GMT+08:00

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