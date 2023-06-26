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〈財經主筆室〉中國降息是為救樓市？疫後經濟復甦不如預期恐怕才是主因

By 財經主筆, 台灣英文新聞－時評
2023/06/26 12:02
中國北京建地（圖／美聯社）

中國北京建地（圖／美聯社）

中國人民銀行上周宣布降息，調降貸款市場報價利率（LPR），1年期降到3.55%，5年期降到4.2%，其中5年期調降，被視為是要刺激房市的一種手法。或許，外界可能對這個政策出現了誤解，或者說是過度解讀，降息恐怕主要還是為了刺激內需。

一年期和五年期LPR對應的不只是房貸利率，它是更廣義的短中長期貸款利率，降息目的就是要讓錢往市場上跑。無論是商業銀行的存款降息潮，還是貨幣工具利率下調，本質上都是通過降低商業銀行的成本來直接降低企業的融資利率，刺激企業擴大生產。

因為，LPR雖然下調了，但幅度只有10個基點（一個基點等於0.01個百分點），先不說這10個基點對於房貸利率來說簡直就是毛毛雨，單10個基點的降幅就低於市場預期的15個基點，這點降息也救不了樓市。當然，光只是擴大生產還不行，還得有人消費，降低居民存款利率和貸款利率，其實就是鼓勵大家拿錢出來投資或消費。

中國房地產行業2022年經歷了劇烈跌盪，銷售總額從人民幣18兆元（約新台幣78.5兆元）下滑到13.3兆元；土地出讓收入從人民幣8.7兆元降到6.7兆元。在去年11月，決策層發出「救市三支箭」，曾在短期內略有提振。但從今年4月起，房地產局勢又急轉下滑。中國國家統計局數據顯示，全國新建住宅銷售面積僅有3月的52%、銷售金額更是下滑39%。更令人擔憂的是，還出現了提前還貸、二手房大量掛牌拋售等景象，這也是此次降息會被解讀是為救樓市的原因。

中國樓市在疫情爆發後，從2021年下半年開始，就邁入調整趨勢，房價開始由漲轉跌，原本市場認為疫情解封會對房市帶來刺激，沒想到今年農曆年過後，樓市向下調整的趨勢愈加明顯。根據中國指數研究院的數據，100個中大城市房市價格5月創下2022年來最大跌幅。

其實中國過去推動房價上漲三大原因已逐漸消失。包括：

一、農村進城的人越來越少。過去大量農村居民進城工作置產，由於現在農村城鎮化越來越高，未來不大可能再有大量農民進城買房。

第二、年輕人越來越不願意結婚，意味著結婚買房需求越來越少。尤其，新生兒出生數量一直下降，從2017年的1,765萬，下跌至2022年的956萬，也就是很多家庭選擇少生或不生，使得未來房市需求明顯處於向下趨勢中。

第三、最近三年疫情，很多家庭收入減少，很多人甚至擔心會失業，不少人都將省下來的錢存到銀行裡，以便應付不時之需，民眾在購房上越來越理性，購房需求一定會出現萎縮。

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利率
人民銀行

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更新時間 : 2023-06-26 13:35 GMT+08:00

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