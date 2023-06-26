【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】

更新時間：2023-06-24 13:50
(台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）自民進黨前黨工5月31日開出第一槍，性騷案從民進黨內一路延燒政界、公務機關、外交界、商界、學術圈、醫界、體育圈、環境圈乃至演藝圈、網紅界、媒體業、藝文界、音樂界等，台灣英文新聞整理【台灣Me Too一次看】 報導，匯集主要事件，協助讀者全面掌握這波台灣#metoo運動進度。
因案件持續增加，演藝圈與網紅界案例眾多，為使讀者閱讀順暢，特將原報導「演藝圈+網紅界」一欄自成獨立報導一篇，歡迎讀者點擊原報導連結，獲取更完整的資訊。
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（更新時間：2023-06-24 13:50）台劇《人選之人》男主角黃健瑋在17日被女網友指控「趁機性交」，2006年女方工作完在旅館吃安眠藥入睡後，隔天醒來發現自己在床上未著半縷衣物，黃健瑋只說喝醉還問女方「為什麼不叫，其他女生都叫得很大聲」。黃健瑋第一時間強調「絕無違法之情事」，妻子蔡亘晏也出面護航，稱丈夫知悉過往情史豐富，但「是一個做事有底線、有原則的人，不會做出違法的事。」
《鏡週刊》24日報導，受害者得知黃健瑋發聲明，不僅未道歉還否認趁機性交，疑似崩潰當日服藥輕生，被丈夫送醫才救回一命。
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網紅艾莉莎莎先前在臉書以爆Me Too發文男友放閃文被炎上，23日在頻道更新分享自身被性騷事件，包括一名會抽菸、住士林的演藝圈大哥聚會後順路送她回家，在他下車前對她強行濕吻、還意圖跟上樓遭拒又邀約去摩鐵。此外，也曾網路上找語言交換差點被硬上，被最好的朋友壓床意圖猥褻性侵，讓她相當崩潰。
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一名S小姐21日在葛斯齊及律師陪同下於臉書直播控訴，藝人瘦子在大約17年前，把當年18歲、在酒店上班的自己拉到包廂中性侵。瘦子經紀公司本色音樂22日發布聲明否認，強調「在MeToo身上潑髒水甚至利用，這類行為完全不能被原諒！」更以瘦子的人格、名譽及工作權益被踐踏，表示將對S小姐與葛斯齊提告加重誹謗罪。葛斯齊22日在臉書表示，「本人並未陳述任何細節及觀點，僅疑問查證角度採訪受害者，不甚明白侵犯瘦子名譽的事實為何。」
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網紅伊妍22日在臉書指出，剛出道時遭一名男演員以「教台語」為由接近並意圖性侵未遂，後她封口令。伊妍透露男演員常在影視作品中扮演好爸爸角色、目前已中風、有兒女、好人好事代表等，資深男星廖峻被懷疑正是此人。演員錦德20日公開與爸爸廖峻的對話記錄，廖峻表示，對方「還欠我錢」，沒有睡到她、「她想紅想瘋了」、「我如果有就爛到剩一小截啦！」廖峻後來表示，當時認識伊妍得知她經濟狀況不好，不僅借對方10多萬，也主動幫忙介紹工作。伊妍已刪除文章，錦德也在臉書發文表示，伊妍已經道歉，廖峻本來稱不會提告，後來又前往警察局提告。
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藝人炎亞綸5年前被爆曾劈腿3男，當時與抖音網紅冥漾、現已改名的「耀樂」有不雅片外流但未被證實。 耀樂20日控訴，當年16歲與炎亞綸交往，對方劈腿，偷拍未成年人性愛影片。 炎亞綸20日晚間以本名吳庚霖在臉書發表聲明，承認這段戀情，並坦言自己曾是「很糟糕的人」，也為此花很多心力尋求課程與諮商等幫助，他表示願意當面誠心向對方道歉，「也願意陪你走過一切的傷痛，和進行後續能彌補的一切。」
耀樂21日中午開記者會，不料炎亞綸無預警現身鞠躬道歉，導致記者會暫停，爾後，耀樂要求炎亞綸不要混淆視聽，應就偷拍未成年人性愛影片及是否真是手機維修導致影片外流做說明。炎亞綸被撤銷「十大傑出青年資格」，目前士檢已主動分案，朝兒少性剝削防制條例等罪嫌偵辦。
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百萬人氣網紅視網膜21日在臉書自爆，今年宣布結束「眼球中央電視台」的關鍵之一，是不堪女員工性騷擾。該名女員工四處散佈兩人秘密交往，更無中生有造謠許多交往細節，還對視網膜強行牽手、擁抱、摸耳及脖子等，讓他不堪其擾，至今仍有陰影。
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一名女網友19日影射，知名搞笑藝人NONO在10多年前在節目中主動搭訕、藉口送她回家，卻在車內對她強吻、揉胸、扯內衣底褲，還解開褲頭，熊抱受害者坐在其腿上磨蹭，後來因女方反抗而未得逞。回程路上該位加害者還持續上下其手摸大腿，說黃色笑話緩頰，還故作輕鬆要受害人「不要緊張！一回生二回熟⋯。」NONO經紀人19日出面反駁，稱「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會認錯，但沒有印象的事怎麼回應！」NONO的老婆朱海君則表示，「No哥都沒有印象了！海君要回應什麼？」。女網友則二度發聲，強調「本人句句屬實，如有不實指控，願意接受法律制裁！也歡迎本人提告！」呈現各說各話的局面。不料第二位女性19日也出面指控NONO在車上意圖性侵，兩人經歷高度相似。
受害網紅收到近20人私訊分享受害情形，21日上午挺身而出在記者會指控NONO婚內性侵，包括在車上強行進入還對被害人說「沒射就算了」、另有櫃姐被拖進身障廁所無套中出性侵得逞。NONO宣布暫停演藝事業反省。
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
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一名女監製19日發文表示，當時與「姓徐的一線主持人」在綠島工作，該主持人趁眾人一同泡海底溫泉之際，撫摸其大腿，後來在車上又對女方搭肩摸髮、玩泳衣肩帶，晚上還跑去女方房間借筆，女方藉故離開。知名主持人徐乃麟否認遭到影射，稱「這輩子就只有30多年前去過綠島一次，只記得和陶晶瑩去錄《頑皮家族》，節目因為要錄潛水內容，行前還特地到中影學潛水，錄影過程很順利。」
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旅法網紅今（19）日影射，知名主持人黃子佼在她17歲時對其車內強吻、又在飯店以藝術照為由拍攝裸照，女方拍到一半後悔哭泣，黃子佼還表示邊拍邊說「你流淚的時候也很美」。有幾位受害者也陸續浮出水面，有女性友人遭遇同樣套路，車上強吻跟邀約拍照；有受害者被邀約拍人魚照，後來卻被加碼以拍春夢照主題，與黃子佼拍假做愛照片。黃子佼稍早開三部直播影片承認自己犯錯，國中有點心理變態、性慾旺盛；又疑似破罐子破摔大爆演藝圈料，指控大小s跟具俊曄嗑藥還逼他一起，以及其他十數位藝人的猛料，又將影片全數刪除，後自殘送醫。孟耿如出面表示一家人將一起面對、彌補錯誤。
知名狗仔葛斯齊19日下午補刀，表示每天收到許多爆料訊息，但沒有實質證據無法即時站出來。其中一名受害人稱黃子佼有「戀童癖」，15歲時前往黃子佼工作室徵選，遭要求脫衣檢查有無疤痕，以及發生些「不可告人之事」。大S19日晚間回應強調與具俊曄沒有吸毒，也保留法律追訴權。此外他也表示，黃子佼的毀滅式爆料與手邊有的證據「95%相符。」
20日凌晨孟的經紀人也證實，黃子佼無生命之虞，在加護病房曾短暫清醒，但還不能言語及表達。20日上午黃子佼「復原神速」，低調出院。孟耿如原定產後復出也宣布辭演。
（孟耿辭演、張小燕自責、中彈藝人回應、葛斯補刀）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫治療已返家
【台灣Me Too】黃子佼自爆又拖人下水 陳文茜為阿雅、小S抱屈 唐綺陽分析翻車原因
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「亞洲統神」張嘉航三年前在節目中被網紅蕾菈強吻臉頰，當時張嘉航當下立刻推開蕾菈，並說「不要亂碰我」。三年後的近日在直播中被網友問及此事，張嘉航坦言自己感到不舒服、「受到性騷擾」。他也認為男生比較吃虧，若被女生觸摸身體去告對方，法官可能不會判刑，但反過來男生就會挨告。蕾菈在節目錄製一年後，曾經澄清當時沒男友且是節目效果，網友如果要鞭蠻無聊的。
近期被大批網友要求出面說明道歉，蕾拉18日表示，「讓你感受到不舒服，以及被性騷擾，我在此鄭重道歉。」但蕾拉以「只記得當時因爲你憂鬱的眼神，唏噓的鬍渣與拉風的臉龐ㄧ時意亂情迷，日後我也會盡一切可能遠離『亞洲統神 - 張嘉航』及其親屬，避免造成任何騷擾。」的戲謔表達道歉，讓網友覺得不妥、沒誠意。蕾拉19日重新致歉，強調先前道歉「沒有拿捏好界線，用了幽默的方式回應，這違反了我的本意，真的很對不起。」也認真反省，「即便是節目橋段也更應該尊重對方的感受。」蕾菈也私下回覆網友指出，當時在螢幕外，製作單位人員一直要她親上去做效果，她已私下向統神夫婦致歉。
張嘉航也在直播翻轉回應，稱蕾菈的「行為」是性騷擾，但沒說自己覺得被性騷擾；他知道蕾拉在做節目效果，「私底下」做和在節目上做是完全不一樣的，若不能接受節目效果，就不要上節目了。
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主打愛家形象的藝人宥勝，18日被前同事Z女爆料為性騷慣犯，宥勝在送H女同事回家時借用廁所，不料一出廁所就對H跨坐雙腿強吻、伸舌舔耳、解內衣，H勸阻後並未得逞。Z女則是在開會時無預警被背後環抱，Z女事後以訊息抱怨，宥勝竟以「可是，我很需要」回應後才認錯。另一名同事丁丁爆料，宥勝聚餐後菜車上突然對她襲胸兩次，原以為是喝醉，後來發現宥勝也對其他人做過一樣的事。
Z女在媒體採訪中近一步爆料，宥勝老婆慈惠，在得知老公對其性騷後有傳訊息致歉，更自爆隱忍宥勝外遇2年多。宥勝在被批爆後在臉書發文致歉，更私下傳訊給Z女認錯，自稱也被性侵過，坦言每天看性騷新聞很痛苦，這天終於來了。
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藝人許傑輝也爆出多起性騷事件。男網友11日控訴，10年前許傑輝在表演培訓課上要大家分組練習「集體做愛（群交party）配音」，導致全班「極度不舒服想要逃離」。女星黃云歆14日發文指控，2013年拍舞蹈劇《台灣舞孃》時，被許傑輝要求繳交穿著馬甲、丁字褲、激凸等「性感作業」、乳溝夾巧克力片。「啦啦隊女神」短今15日接棒控訴，許傑輝假借選角之名，要求她在小房間換馬甲，更詢問受害人「胸部好像豆腐喔，是假的嗎？」要求摸奶得逞。同為表演老師的藝人金勤也為一名受害女學生發聲，該名學生被許傑輝性騷擾至少6、7次，其中包括強迫教導親密戲表演，要受害者與之十指緊扣、甚至捧臉作勢親吻。許傑輝先前以「課程規劃中欠缺思考周全」、排戲說話「太直白、嘴賤」但「沒有雜念」分別回應，今（16）日下午發文表示即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉。
同樣拍攝《台灣舞孃》的女演員森森持續發聲，當時角色設定會被「拜觀音」，不料許傑輝不滿意其表演效果，竟在森森毫無防備下以雙手手指頭、力道不小的戳屁眼。一名「植劇場」的學員Kiki也透過黃云歆，指控許傑輝在擔任表演老師期間曾當眾表示，「Kiki你就是辣，接近你的年輕男生就是想和你上床（打炮）不是為了你的演技，要是我年輕十歲，我也想和你上床！」
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
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知名導演彭啟源、被害女性出面控訴，丘丘合唱團的團長兼吉他手邱晨，30年前對還是大傳系實習生的被害人性侵。當時眾人在山上錄製節目，邱晨與受害人摔落斷崖垃圾堆，邱晨卻趁被害人酒醉無力反抗，罔顧其拒絕強行脫褲性侵得逞。邱晨2022年因肝硬化病逝，客委會原訂舉辦追思音樂會，現傳將終止契約、取消音樂會。
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金曲獎客語歌王黃連煜8日遭被害人指控，黃連煜在去年金曲獎後某聚會，趁酒意對其搭肩、強行脫褲侵犯，讓受害人日日承受噩夢般的痛苦。黃連煜今日委託律師發出聲明否認。被害人表示對方既要提告，她也只好迎戰。