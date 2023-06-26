【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】

​​​​​​更新時間：2023-06-24 13:50

(台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）自民進黨前黨工5月31日開出第一槍，性騷案從民進黨內一路延燒政界、公務機關、外交界、商界、學術圈、醫界、體育圈、環境圈乃至演藝圈、網紅界、媒體業、藝文界、音樂界等，台灣英文新聞整理【台灣Me Too一次看】 報導，匯集主要事件，協助讀者全面掌握這波台灣#metoo運動進度。

因案件持續增加，演藝圈與網紅界案例眾多，為使讀者閱讀順暢，特將原報導「演藝圈+網紅界」一欄自成獨立報導一篇，歡迎讀者點擊原報導連結，獲取更完整的資訊。

（更新時間：2023-06-24 13:50）台劇《人選之人》男主角黃健瑋在17日被女網友指控「趁機性交」，2006年女方工作完在旅館吃安眠藥入睡後，隔天醒來發現自己在床上未著半縷衣物，黃健瑋只說喝醉還問女方「為什麼不叫，其他女生都叫得很大聲」。黃健瑋第一時間強調「絕無違法之情事」，妻子蔡亘晏也出面護航，稱丈夫知悉過往情史豐富，但「是一個做事有底線、有原則的人，不會做出違法的事。」

《鏡週刊》24日報導，受害者得知黃健瑋發聲明，不僅未道歉還否認趁機性交，疑似崩潰當日服藥輕生，被丈夫送醫才救回一命。

網紅艾莉莎莎先前在臉書以爆Me Too發文男友放閃文被炎上，23日在頻道更新分享自身被性騷事件，包括一名會抽菸、住士林的演藝圈大哥聚會後順路送她回家，在他下車前對她強行濕吻、還意圖跟上樓遭拒又邀約去摩鐵。此外，也曾網路上找語言交換差點被硬上，被最好的朋友壓床意圖猥褻性侵，讓她相當崩潰。

網紅伊妍22日在臉書指出，剛出道時遭一名男演員以「教台語」為由接近並意圖性侵未遂，後她封口令。伊妍透露男演員常在影視作品中扮演好爸爸角色、目前已中風、有兒女、好人好事代表等，資深男星廖峻被懷疑正是此人。演員錦德20日公開與爸爸廖峻的對話記錄，廖峻表示，對方「還欠我錢」，沒有睡到她、「她想紅想瘋了」、「我如果有就爛到剩一小截啦！」廖峻後來表示，當時認識伊妍得知她經濟狀況不好，不僅借對方10多萬，也主動幫忙介紹工作。伊妍已刪除文章，錦德也在臉書發文表示，伊妍已經道歉，廖峻本來稱不會提告，後來又前往警察局提告。

藝人炎亞綸5年前被爆曾劈腿3男，當時與抖音網紅冥漾、現已改名的「耀樂」有不雅片外流但未被證實。 耀樂20日控訴，當年16歲與炎亞綸交往，對方劈腿，偷拍未成年人性愛影片。 炎亞綸20日晚間以本名吳庚霖在臉書發表聲明，承認這段戀情，並坦言自己曾是「很糟糕的人」，也為此花很多心力尋求課程與諮商等幫助，他表示願意當面誠心向對方道歉，「也願意陪你走過一切的傷痛，和進行後續能彌補的一切。」

耀樂21日中午開記者會，不料炎亞綸無預警現身鞠躬道歉，導致記者會暫停，爾後，耀樂要求炎亞綸不要混淆視聽，應就偷拍未成年人性愛影片及是否真是手機維修導致影片外流做說明。炎亞綸被撤銷「十大傑出青年資格」，目前士檢已主動分案，朝兒少性剝削防制條例等罪嫌偵辦。

百萬人氣網紅視網膜21日在臉書自爆，今年宣布結束「眼球中央電視台」的關鍵之一，是不堪女員工性騷擾。該名女員工四處散佈兩人秘密交往，更無中生有造謠許多交往細節，還對視網膜強行牽手、擁抱、摸耳及脖子等，讓他不堪其擾，至今仍有陰影。

一名女監製19日發文表示，當時與「姓徐的一線主持人」在綠島工作，該主持人趁眾人一同泡海底溫泉之際，撫摸其大腿，後來在車上又對女方搭肩摸髮、玩泳衣肩帶，晚上還跑去女方房間借筆，女方藉故離開。知名主持人徐乃麟否認遭到影射，稱「這輩子就只有30多年前去過綠島一次，只記得和陶晶瑩去錄《頑皮家族》，節目因為要錄潛水內容，行前還特地到中影學潛水，錄影過程很順利。」

知名導演彭啟源、被害女性出面控訴，丘丘合唱團的團長兼吉他手邱晨，30年前對還是大傳系實習生的被害人性侵。當時眾人在山上錄製節目，邱晨與受害人摔落斷崖垃圾堆，邱晨卻趁被害人酒醉無力反抗，罔顧其拒絕強行脫褲性侵得逞。邱晨2022年因肝硬化病逝，客委會原訂舉辦追思音樂會，現傳將終止契約、取消音樂會。