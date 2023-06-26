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縱容底下人惡鬥 瓦格納兵變摧毀普丁強人形象

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/26 10:04
瓦格納反叛後，普丁全國演說（圖／美聯社）

瓦格納反叛後，普丁全國演說（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）傭兵瓦格納集團（Wagner Group）的短命譁變宣告落幕，對俄國總統普丁（Vladimir Putin）的傷害卻已造成，這是他鐵腕掌權20多年來，政權首次陷入危機。

美聯社指出，瓦格納首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）打著國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）下台的口號率軍挺進莫斯科之時，所經城鎮非但沒有抵抗，還輕易拿下軍事據點。街道甚至可見民眾夾道歡迎，足見普里格津反貪、打擊無能權貴的訴求，在百姓中引發了共鳴。

普丁的強人形象一夕崩垮，裂痕恐持續擴大，他在克里姆林宮的無上權力已遭挑戰，俄國在烏克蘭戰爭的勢頭恐怕也遭弱化。國際戰略研究所（IISS）俄國與歐亞事務資深研究員Nigel Gould-Davies認為，這事件在俄國的菁英權貴圈種下了焦慮的因子，他們看著曾為普丁心腹的普里格津大鬧這一齣，嚴重損害了眾黨羽對普丁的信心。

在情勢最高張的數小時，克里姆林宮一度顯得手足無措，由於兵力多半陷在戰事中，莫斯科急著湊軍警人數，挖路、炸橋，阻擋「叛軍」挺進首都。在此當下，理應坐鎮的「事主」蕭伊古、參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）卻不見人影，在在凸顯軍方高層的失能。

普丁態度大轉彎也顯得不堪。他24日在電視演說中指控普里格津背叛，將情勢比為1917年俄國革命、帝國垮台危機。然而，不到幾個小時，他卻赦免了普里格津，前提是他必須流亡白俄羅斯。

克里姆林宮表面上稱是為了避免一場血洗，但這般讓步對不容異己的強人普丁來說，無疑是無法饒恕的示弱動作。畢竟，在他執政下，反對派不是被刑事起訴、流亡海外，就是死路一條。

俄烏戰爭已打了16個月，俄國不知吞了多少挫敗，此時來這麼一場兵變，禍不旋踵。

冰凍三尺，非一日之寒。研究普丁多年的政治分析家Kirill Rogov指出，走到今天這個局面，實是普丁自食惡果。他長期御下不力，坐視軍方高層內鬥，看著自己人狗咬狗，目的不外乎是戰事失利時方便卸責，並讓菁英權貴彼此掣肘，以為如此便能將權力握於一人之手。

最終，他的確遏制了普里格津－但也付出了沉重的代價。

縱容底下人惡鬥 瓦格納兵變摧毀普丁強人形象
2023年6月24日，民眾在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）城市與瓦格納坦克合照（圖／美聯社）
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更新時間 : 2023-06-26 13:35 GMT+08:00

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