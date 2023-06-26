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四大展區！台灣7位插畫家入選波隆那插畫大獎　人數並列日本、義大利奪冠

《波隆那插畫大獎展》在新光三越舉行

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/26 10:03
2023波隆那插畫大獎展。（圖由主辦單位提供）

2023波隆那插畫大獎展。（圖由主辦單位提供）

(台灣英文新聞/藝文組　綜合報導)有「插畫界奧斯卡」之稱的《波隆那插畫大獎展》展出76位插畫家，超過300幅畫作，自即日起至9月10日在新光三越信義新天地A9館9F登場。

波隆那插畫大獎展創辦於1967年，源於全球規模最大的童書博覽會—義大利波隆那童書展，連續三年來台，《波隆那插畫大獎展》展出76位插畫家每人一組各五張作品，以及由國際安徒生獎得主、瑞士插畫家阿貝婷專門為展覽繪製的一幅封面作品。

主辦單位表示，這次共有68個國家、地區3235名插畫家參賽，入選的77位插家其中有8位來自台灣—張筱琦、薛慧瑩、卓霈欣、阿文、黃一文、陳怡今、陳瑋璿及戴維君，人數與義大利、日本並列第一。

四大展區！台灣7位插畫家入選波隆那插畫大獎　人數並列日本、義大利奪冠
展場。(圖/主辦單位提供)

展覽分為四區並設置藝術市集，另為響應《藝術平權》，主辦單位和《VITART》以全球最先進的影像輸出技術複製結合不同材質的畫作，讓視障人士可以觸摸、感受，跟一般觀眾享有同樣的鑑賞機會。

詳情請於官網查詢

展區介紹

展區一 ｜ 歐洲．遇見 Meet You

插畫超越年齡、性別和種族、國界；在這裡，觀眾將透過歐洲各國的畫作，看到不同的藝術、文化、生活風貌，讓心靈暫時翺遊他鄉，沉浸在異國情趣裡。

展區設計也從創作的源頭開始：⼤型藝術白紙裝置、白紗燈光垂吊裝飾，還原畫作立體裝飾，引導觀眾與不凡的創作相遇，向努力的創作者致敬。

展區二 ｜美非．奇想 Fancy Dream

當創作在⼼中萌芽，便是⼀場奇幻的美夢。雖然疫情給人類按下了暫停鍵，但同時也喚醒我們對自然的關注和敬畏，人類在自然界中不是征服者，而是謙虛的見證者。

運用造景及燈光，讓觀眾穿越綠意盎然的自然之林，抵達美洲和非洲畫家充滿童趣的插畫世界。觀眾穿梭其間，觀展節奏舒緩下來，心情獲得沉澱，享受與前一區不同的體驗。

展區三 ｜亞洲．狂歡 Dance Together

世界之大也大不過人的無限想像，本區展示亞洲插畫家風格迥異、色彩絢麗、充滿童心和想像的插畫作品，無論是大人還是兒童都會流連其間。

以金屬材質彰顯入選的驕傲和畫家堅持和毅力，並增加拍照的互動趣味，創造多重幻想的小宇宙。觀眾穿梭在立面、平面不同的展示介面，跟著插畫家的奇思、幻想，穿梭、飛翔在無垠的藝術時空之中…

展區四 ｜台灣．發光 Light Up

插畫是⼀道光，八位本土插畫家憑藉優秀創造力和奇思妙想，得到國際認可，為台灣發光發熱，本區分享他們的榮耀，也感謝他們畫出對台灣的摯愛。

展區由不規則交錯的木結構形成，營造台灣多元的氛圍，作品懸掛在結構及空中，創造非寫實感。參觀動線遍佈在空間和插畫中，觀眾穿梭其間，好像置身插畫之中，備增欣賞趣味，也會激發拍攝留念及分享的欲望。
波隆那插畫大獎展
新光三越
插畫

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更新時間 : 2023-06-26 13:35 GMT+08:00

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