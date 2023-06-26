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農產飲品加值再提升！茶改場與茶農攜手合作　共同打造台灣茶多元風貌

茶改場場長蘇宗振表示，隨著時空、飲食與生活型態的轉變，市場逐漸走向手搖飲、茶包等多元便捷的茶飲沖泡類型。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/26 09:59
圖片由茶業改良場提供

圖片由茶業改良場提供

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）因應生活型態的轉變，行政院農業委員會茶業改良場今(26)日表示，該場於凍頂工作站規劃建置「茶及飲料作物農產加值打樣中心」，透過該場擅長的各類茶葉加工製程、專業的風味品評，以及不同作物的調製與拼配等專業技術，與農友共同攜手合作，期望激盪出更加多元、創意且具協調性的潛力飲品。

茶改場場長蘇宗振表示，臺灣早期的「飲茶」文化是將茶乾用熱水沖泡後飲用；隨著時空、飲食與生活型態的轉變，市場逐漸走向手搖飲、茶包等多元便捷的茶飲沖泡類型。至今國內相關「茶飲」市場已發展至相當規模，原料除了單純茶葉之外，更含括了花草果茶等別具特點的飲品。也有許多運用茶類與花草果等特色原料進行結合，嘗試交織出繽紛多樣的滋味與風味。除味覺外，也期待能夠帶來視覺或嗅覺的多元感受。

茶改場說明，當小農或農企業擁有國產原料並具想法欲製作創新飲品時，常遭遇量體過少或尚無相關技術及設備，此時打樣中心就是最佳選擇。經過與研究人員共同討論激發、原料試做、滋味調整與嘗試小量生產打樣等流程，打造出下一個具潛力的台灣茶飲新亮點。

茶改場表示，茶及飲料作物農產加值打樣中心特別設置於鄰近台灣茶葉主要產區的南投鹿谷，便於茶葉或相關花草茶農友前往諮詢。打樣中心擁有茶包粉碎機、超微粉機(磨粉機)、振盪篩分機、炒菁機、熱風乾燥機、三角/平面袋茶包裝機、紅外線水分檢測儀、水活性檢測儀以及相關製茶設備，能夠協助參與打樣者進行試做。

茶改場指出，在協助構思或輔導製作的過程中，使參與者具備自行操作機械之能力，同時導入食品衛生安全相關概念，期盼創新茶飲不只風味新穎，且更加安全衛生，讓構想有機會成真。現已透過適當初級加工輔導出薑黃紅茶、薑黃烏龍、馬告紅茶、烏龍紅茶、龍眼花茶等特色茶飲，歡迎有需求者可洽茶改場打樣中心諮詢或至官網下載相關宣導手冊。

農產飲品加值再提升！茶改場與茶農攜手合作　共同打造台灣茶多元風貌

圖片由茶業改良場提供
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