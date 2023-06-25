一日兵變讓普丁顏面盡失 瓦格納首領普里格津是何來頭？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）擁兵自重的俄國傭兵瓦格納集團（Wagner Group）領袖普里格津（Yevgeny Prigozhin），23日發動譁變，進逼莫斯科，劍指俄羅斯國防部，卻在白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）斡旋下戲劇性收場，情勢發展快到外界來不及消化。他是何來歷，有何倚仗，竟能對固若金湯的普丁（Vladimir Putin）政權造成裂痕？

美聯社對62歲的普里格津及其在俄烏戰爭中扮演的角色，做了分析：

普里格津說了什麼？

普里格津與俄國軍方高層不合已久，他怒指國防部長蕭伊古（Sergei Shoigu）下令砲擊瓦格納在烏克蘭的據點，故號召旗下兵馬反奪俄國城市，要正義獲得伸張，要克里姆林宮給個說法。莫斯科一度加強戒備，普丁斥「背後被捅了一刀」，小老弟盧卡申科介入敲定協議，普里格津才作罷，帶軍轉赴白俄羅斯，兵變暫告落幕。

普里格津的背景

1981年，普里格津因搶劫、傷害罪獲判12年。1990年代，他出獄後在聖彼得堡開了餐廳，結識時任副市長的普丁，結下「不解之緣」。他利用此人脈，擴大餐飲事業，標下政府案子，得到了「普丁的廚子」外號。

之後他的事業觸角擴及媒體、網軍，被控干預美國2016年總統大選。今年1月，他承認設立、領導、資助神秘傭兵集團瓦格納。

瓦格納的活動地點

2014年，俄國併吞烏克蘭克里米亞半島後，烏東爆發反叛軍衝突，瓦格納傭兵此時首次現身行動，助俄方支持反叛軍勢力。瓦格納之名，取自首位指揮官Dmitry Utkin的暱稱，之後逐漸打響名號，以殘暴冷血著稱。

傳瓦格納也曾部署敘利亞、非洲國家，拿下獲利豐厚的開礦合約。美國國務院1月指控，瓦格納在烏克蘭戰爭中的金源，就是來自非洲的金礦等資源。

瓦格納的聲名狼籍

西方國家與聯合國專家，指控瓦格納傭兵在非洲（如中非共和國、利比亞、馬利）、烏克蘭等國家，犯下人權罪行，凌虐、任意處決時有所聞。令人生畏的名聲，可見於網路流出的影片。

2017年一支影片中，瓦格納傭兵將一名敘利亞人打凌虐用榔頭凌虐致死，並分解、焚毀屍體。2022年的影片，一名叛出瓦格納、逃往烏克蘭卻遭遣返者，遭榔頭錘死。克里姆林宮始終對這類行徑置若罔聞。

瓦格納在烏克蘭戰爭中的角色

俄羅斯兵員耗損過甚，瓦格納角色益發重要。普里格津會直接赴俄國監獄「挑人」，只要簽下前線半年的生死契，就能獲得赦免。他5月時透露，成功招募了5萬人，其中1萬人戰死巴赫姆特，他折在當地的人馬也約是此數。

根據普里格津，他旗下可動員的兵力有5萬人，約3.5萬人在前線作戰，但他並未說明這是否包括受刑人。美國估計，瓦格納約派了5萬人赴烏作戰，包括1萬名合約兵與4萬名受刑人。

美方估計，瓦格納每個月約在烏克蘭戰事投入1億美元軍費支出。去年12月，華府指控北韓販售火箭、飛彈等軍火予瓦格納，違反聯合國安理會決議，雙方皆予以否認。

普里格津與俄國軍方交惡

據傳瓦格納創立之初，就與俄國軍方結下了梁子。若美國指控為真，意味長期以來瓦格納與俄國軍方的不合並非空穴來風，才不得不向北韓採購軍火。

今年1月，普里格津稱俄國奪下烏克蘭東部鹽礦產地蘇勒達爾（Soledar），全是瓦格納的功勞，並批俄國軍方搶功。他也多次抱怨俄方未能提供足夠的武器，揚言撤兵。

普里格津也不只一次點名蕭伊古，痛批國防高層無能。他直言不諱的作風，在俄國政治圈中實屬罕見，通常只有普丁能如此恣意批評。原本低調的普里格津，行事作風日益狂妄，幾乎日日炫耀瓦格納的戰果，一邊奚落敵軍，一邊謾罵俄軍領導。

最近媒體將普里格津比為俄國末代沙皇尼古拉二世身邊的「妖僧」拉斯普丁（Grigory Rasputin）。當年拉斯普丁宣稱能治癒皇子的血友病，在皇室呼風喚雨。被問及此事時，普里格津冷回，「我不會止血，但我會讓祖國的敵人染血。」



2023年6月24日，頓河畔羅斯托夫街上的瓦格納傭兵（圖／美聯社）



2011年11月11日，普里格津在莫斯科為時任俄國總理的普丁上菜（圖／美聯社）



普里格津站在一地屍首旁（圖／美聯社）