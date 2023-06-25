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今年第2度貝里斯政要來訪 國防暨邊境安全部長26日抵達台灣

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/25 17:32
外交部今（25）日證實，貝里斯國防暨邊境安全部長馬林（Florencio Marin Jr.）夫婦一行6人將於6月26日至30日率團訪台。...

外交部今（25）日證實，貝里斯國防暨邊境安全部長馬林（Florencio Marin Jr.）夫婦一行6人將於6月26日至30日率團訪台。... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）外交部今（25）日證實，貝里斯國防暨邊境安全部長馬林（Florencio Marin Jr.）夫婦一行6人將於6月26日至30日率團訪台，成員包括財政、經濟發展暨投資部國務部長寇伊（Christopher Coye）及國防暨邊境安全部次長塔畢亞（Dario Tapia）等官員，這是繼今（2023）年初貝里斯總理夫人兼婦幼特使羅莎娜（Rossana Briceño）來台之後，再有貝里斯政要來訪。

根據外交部新聞稿，馬林部長夫婦此行應我國政府邀請來訪，也是首度訪問台灣，為示重視，外交部常務次長俞大㵢將設宴款待，訪團在台期間另將拜會國防部、國家中山科學研究院、經濟部、海洋委員會，以及參訪造船公司、國立故宮博物院、台北101大樓等經建文化設施，深入瞭解台灣政經發展及我國高科技產業。

馬林部長學識經驗俱豐，已連任4屆眾議員、另曾擔任貝國人民聯合黨（PUP）副黨魁等要職，自109年11月起擔任國防暨邊境安全部長職務後，致力促進台貝軍事交流。

我國與貝里斯共享民主、自由及人權等普世價值，邦誼篤睦，兩國建交34年以來，雙方在基礎建設、公衛醫療、農牧業創新、教育文化、婦女賦權等領域合作密切，成果豐碩。
外交部
貝里斯

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