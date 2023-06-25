台灣推網購包裝減量 7/1起禁用PVC

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣環保署今年初公告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，自7月1日起實施，望從源頭減少網購包材使用，降低包裝廢棄量。

根據環保署，公告規定所有網際網路零售業不得使用含聚氯乙烯（PVC）的材質；紙類包材含90%以上回收紙含量；塑膠包材摻配25%以上再生料。

其中，資本額5,000萬元以上或自有到店取貨據點數達300以上的中型業者，須符合商品重量分級規定。資本額1億5,000萬元以上或自有到店取貨據點數達500以上的大型業者，須再符合年度減量目標及成果提報等相關規定。

環保署說明，中型、大型業者的包裝重量比（包裝材／包裝材加商品總重量）有以下規定：總重250克以上且未滿1公斤，包裝重量比值須小於40%。1公斤以上未滿3公斤，比值小於30%。3公斤以上，比值小於15%。

環保署表示， 2019年每件網購包材平均重量為0.322公斤，該年開始推動「網購包裝減量指引」後，至2022年每件已降至約0.248公斤，降幅約23%。2023年再推「網購包裝減量指引2.0」，預計生效後到2030年，能達到下降近50%的包材重量目標。

各家網購電商業者因應管制，紛紛調整包裝材料及作業機制。以知名業者PChome為例，出貨時在系統上將撿貨匹配裝箱的系統優化、增加包裝重量檢查程序，將大箱變小箱，同時優化出貨系統，將不同倉庫的貨品併箱出貨，減少空間浪費。包材上則使用100%再生紙漿製作紙箱、減少印刷、紙箱不漂白。



（圖／環保署）