福島含氚廢水預計今夏排放 專家：約一年內抵達台灣 須確保沒有其它放射性元素入海

（台灣英文新聞／環境組 綜合報導）日本福島核廢水的排放設備預計於六月底正式完工，太平洋國家都非常關注核廢水的對有何各國影響。對此，紐西蘭科學媒體中心、澳洲科學媒體中心及台灣科技媒體中心共同舉辦記者會為大眾釋疑，專家表示，氚是自然元素，排放核廢水前，必須確保廢水中沒有更難處理的其他放射性元素，也應進一步反思選擇不排放核廢水的風險。

核廢水排放後何時會抵達台灣？

中央研究院環境變遷研究中心研究員吳朝榮舉過去實際觀測與海洋數值模式模擬的例子，說明核廢水排放後大約在一年內就會抵達台灣。吳朝榮首先從日本福島排放後的氚水模擬來說明，在學理上氚水會進入北太平洋副熱帶環流系統，估計從日本北方到加州外海所需的時間，大約是2-3年，但這是依循最外圈、最大規模環流的情況。若氚水進入內圈的小規模環流系統，其從日本到台灣附近海域的速度會更快。

吳朝榮補充實際上觀測的結果比模擬更快速。他舉福島核災發生後的觀測結果為例，科學家在約兩年後，就在加拿大外海測到核災所產生的銫同位素，許多海洋數值模式的模擬也指出2-3年後，銫同位素就會進入東北太平洋。另一個實際觀測的例子，是日本小笠原群島海底火山爆發後，火山噴發的浮石在2個月左右，就向西移動1,300公里抵達沖繩海域，噴發四個月後到達台灣附近海域，在東、西部海岸和漁港都能看到大量的浮石。

吳朝榮說，從上述實際觀測案例，在在說明污染物在海洋中的移動速度比預期來得快，因此他認為，目前原能會預估核廢水排放後四年才會到台灣鄰近地區，過於樂觀。

福島核廢水含有什麼放射性元素？又會造成什麼污染與健康疑慮？

澳洲阿德萊大學物理、化學及地球科學院教授湯尼・胡克說明，目前世界上的核能設施釋放氚已經很多年了，因此對於福島核廢水的排放，我們應該注意的是整個廢水處理過程中，是否確實去除其他污染性的放射元素，在排放時只留下氚。

根據現在日本提出的排放標準每公升水的氚含量為1,500貝克，這遠低於日本其他核能設施、其他國家與世界衛生組織的飲用水標準每公升10,000貝克。

胡克表示據知目前這些廢水會經過過濾，然後對過濾後的水進行測試，若仍殘留放射性元素，會再次經過整個排放系統的過濾與測試過程；但他提醒，即便福島的廢水處置完全沒有問題，我們仍應反思，這些廢棄物是否應該被釋放到環境或海洋中？

胡克也說有其他研究者提出把氚水結合到混凝土，或作為其他用途的可行性，例如建設海提，但這會面臨到放射性廢棄物應用到商業產品時的監管問題。此外胡克也提醒，雖然氚是氫的同位素之一，容易進入食物鏈，但目前可能還沒有足夠多的研究，可以回答氚會不會通過食物鏈累積在生物體中。

紐西蘭奧克蘭大學物理系副教授大衛．克羅夫切克同意胡克所說，需要擔心的不是氚元素，氚是一種自然產生的元素，已經存在世界好幾世紀。克羅夫切克認為現在的問題是，核廢水中不只有氚、碳-14，還有其他62種放射性元素，其中有些元素很麻煩，例如具有長半衰期的碘-129和鍶-90，可能留在體內並最終進入甲狀腺，應該在排放進海水之前先被濾除，只要能夠保證放射性元素鍶-90、銫-137、碘-129、鈷-60等已經被去除，排放水進入海洋是沒有問題。

克羅夫切克說，當年日本福島污染的狀況是沒有對廢水做處理，就直接進入海水中，導致銫那些放射性元素緩慢的釋放輻射至今，和這次日本有評估和過濾廢水再排放的情況不同。

克羅夫切克認為，因為過往日本福島的事件使公眾有信任的疑慮，但如果周邊國家例如台灣、韓國、中國能夠一起檢視並驗證彼此的結果，可以平息一些不愉快的情緒，建立信任和好的觀感。

克羅夫切克指出幾個反思，首先是處理核廢水的選項中，純化、濾除、排放到海洋是其中一個選項，是否可以思考和討論把氚元素蒸發為氣態，還是要固定成固態來存放，日本作為排放核廢水先例，未來也有可能世界上其他使用核能發電的國家會排放核廢水。

但克羅夫切克也提醒，如果今天選擇了不做處理，繼續貯存核廢水在核能電廠中，也無法保證再一百年、一千年之後，遇到地震和海嘯等天災時會不會造成更大的核輻射污染，或許要思考的是在我們需要核能作為電力來源的情況下，建立核電廠的時候需要更謹慎評估面對這些災害的危險。

至於核廢水中的氚對健康上的風險，克羅夫切克說，他還沒有看到任何足夠證據可以連結癌症和氚，即使氚真的真的是一個會致癌的物質，產生的影響也很小，幾乎沒有辦法找到暴露在氚會致癌的研究，不像車諾比之後的研究那麼完整。克羅夫切克指出，理論上雖然可以去假設氚和癌症的關聯，但現在還沒有辦法在實驗室的科學研究上驗證這種關連，現在沒有任何一個研究可以證明暴露在氚元素會與癌症有關。