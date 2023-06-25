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全球生育率最低卻充斥「兒童禁入 」區 這個國家在想什麼？

小孩與XX禁止入內

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/25 15:51
（圖／Unsplash_Daniel Bernard）

（圖／Unsplash_Daniel Bernard）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）南韓有著全世界最低的生育率，卻有著全球數一數二多的「孩童禁入」店家，政府一方面砸錢獎勵生育，一方面又縱容社會帶起「反兒童」風氣，這背後究竟是怎樣的邏輯與掙扎？

CNN報導，南韓2022年生育率跌至歷史新低，平均一名女子只生0.78胎，遠遠不足維持人口穩定所需的2.1，也比高齡化最嚴重的日本（1.3）還低。過去16年來，政府已斥資2億美元鼓勵人民增產報國，但社會對育兒的態度，似乎毫無起色。

光是度假勝地濟州島，就有80處「兒童禁入區」（no-kids zones），全國其他地區多達400多處，目的是為了提供成人不受打擾的環境。然而，禁止小孩出入公共場所的這股潮流，引發擔憂，已被高房價、長工時壓得喘不過氣的民眾，恐怕更不敢生兒育女，從而加劇人口問題。

起因何在？

這股趨勢約始於2012年，當時一家餐廳因熱湯誤傷兒童，而在社會引起公憤。受害者母親在社群媒體痛批店家，獲得網路一片同情，但當網民看到監視錄影器畫面，發現是家長縱容孩童在餐廳亂跑才受傷後，風向一轉，許多人轉而批判「養不教、母之過」。

於是，餐廳、咖啡廳等商家紛紛添了這項禁令，一時間蔚為風潮。到了2014年，已成了常見風景。民眾似也支持這項做法，根據2021年民調機構Hankook Research的一項調查，10名成人中，有7人贊成，僅不到2人反對。

值得一提的是，並非只有無子女的成人表達支持，許多有孩子的人士，也認同公共場所人人有權獲得不受紛擾的寧靜。不過，有正方就有反方，許多母親感到受傷，認為南韓對母親這角色本就不夠友善，這類禁令無異雪上加霜。

禁入的對象豈止兒童

不只兒童被歧視，南韓的「禁入令」五花八門，濟州島不乏禁止青少年、老人入內的露營營地、旅社。2021年，濟州島一處營地，竟大剌剌寫著不歡迎40歲以上客人，目的是為了降低噪音與酒精使用，但歡迎「20至30多歲的女性」光顧。一家首爾餐廳也曾「禮貌拒絕」49歲以上顧客。

店家有樣學樣，無限上綱，YouTuber、說唱藝人、甚至教授都成了黑名單，原因無他，全都是為了還給其他客人不受打擾的清淨空間。如此風氣部分可歸因於南韓的重商心態，人民普遍願意接受店家的擇客權。

從反兒童到兒童優先

不過，當社會益發認識到為人母的辛酸，公眾對「禁區」 的支持已有所動搖。身為母親的國會議員Yong Hye-in，為了抗議社會不公，選在兒童節帶著2歲稚子出席國會殿堂，表達人母身兼二職的不易。

曾深受產後憂鬱症所苦的她，呼籲社會對小孩多一些包容心，對母親多一些同理心。孤立無援的心，Yong最懂。她分享了一個哀傷的例子，某名在大企業工作的女性工程師，因想不開而自殺，她留下的遺言悲憤問道，「職業媽媽有罪嗎？」

Yong表示，南韓需要推動全民育兒的觀念，勿將責任丟給含辛茹苦的父母身上。不僅要透過法律保障，也需要政府與民間企業更多的智慧，才有助解決人口危機。

咖啡店員工Ahn Hee-yul表示，不受管教、喧鬧的孩子，的確是工作時令人頭疼的景象。然而，或可試圖找到折衷之道，與其規定「兒童禁入」，倒不如改為特定的「兒童禁入時間」。「畢竟孩子就是孩子，這種妥協也不失為一種辦法。」
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更新時間 : 2023-06-25 17:54 GMT+08:00

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