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老饕注意！台灣「牛肉麵天花板」紅白限量登場　內用「全牛版」白湯牛肉麵只到這天

牛肉控千萬不能錯過！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/06/25 16:09
牛肉控注意！紅白牛肉麵自即日起在大直限量供應。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

牛肉控注意！紅白牛肉麵自即日起在大直限量供應。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)有「牛肉麵天花板」之稱的紅白牛肉麵現在不只宅配，還可以在實體店面吃的到啦！

全新上市！海峽會會長蔡辰男創辦的紅白牛肉麵推出紅燒「川麻炭火香」、清燉「澄清藤椒香」經典口味，吃的到滿滿的牛肉及牛筋，紅燒牛肉麵最大亮點為使用腱子心，先燉煮入味後再炭烤的獨家工法，不惜花重本使用日本「炭中之王」備長炭，保留牛肉最鮮美的肉質，加上手工炭燒烙紋使牛腱充滿煙燻炭火香氣。

清燉牛肉麵保留美國穀飼牛的香醇氣息，經過先蒸煮後滷製的腱子心呈現完美咬勁與豐富肉汁香氣，搭配中式燉煮與法式澄清雙倍工法的湯頭，最後放上新鮮藤椒在煮沸的湯中散發微辣香氣點綴。

老饕注意！台灣「牛肉麵天花板」紅白限量登場　內用「全牛版」白湯牛肉麵只到這天
紅白牛肉麵雙寶口味-「川麻炭火香」、「澄清藤椒香」。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

據官網介紹，只需簡單步驟就可還原美味牛肉麵，首先取兩個鍋子分別用來煮麵條，一個用來隔水加熱湯包及牛肉包，台南日曬關廟麵煮4分鐘後倒入調理包拌勻，最後將熱好的牛肉湯料倒碗裡享用。

紅白牛肉麵除了推出雙寶兩種經典口味一組$980元；還有精裝版的四喜，使用燉牛尾、燉牛舌、特製炭燒烙紋腱子心、牛筋、蜂巢肚等，一組$1,380元；限量版紅白麵組使用手工日式木盒包裝，設計保留天然紋痕十分精緻，每人限購5組，一組$3,000元。

如果覺得在家煮很麻煩，這裡也吃得到熱騰騰的頂級牛肉麵囉！即日起至7月31，忠泰樂生活2樓的AKA Sogetsu每日將限量供應與紅白聯名推出的白湯牛肉麵，首波主打費工的「全牛版」，從牛舌到牛尾分別有獨自烹煮時間，製程繁複結合台、日、法的精緻料理元素，深受饕客喜愛，此次也是最後一批全牛版，喜歡牛肉的千萬不能錯過。

AKA Sogetsu是大稻埕古宅AKA Café新開設的品牌，結合日式草月流花道、茶道、香道精神在大直打造的質感玻璃屋。

老饕注意！台灣「牛肉麵天花板」紅白限量登場　內用「全牛版」白湯牛肉麵只到這天
紅燒牛肉麵使用先燉煮入味的再炭烤的腱子心保留牛肉香味及口感。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

AKA Sogetsu

電話：02-8502-0052
地址：台北市中山區樂群三路200號2樓（Noke 忠泰樂生活）
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更新時間 : 2023-06-25 17:54 GMT+08:00

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