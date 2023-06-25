義大利養豬業重鎮驚爆非洲豬瘟 農民憂發生全國性災難

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）義大利北部倫巴底（Lombardia）大區出現首例非洲豬瘟病例（ASF），因為全國約5成的養豬場均集中在該地區，義大利農民聯合會（Confederazione italiana agricoltori）已發出警報，籲立即採取行動，以避免發生全國性災難。

根據外電23日報導，位於義大利帕維亞省的巴格納里亞（Bagnaria）發現了一具感染非洲豬瘟的野豬屍體，而該地區為生產義式香腸的產區，義大利農民聯合會立即求非洲豬瘟特別專員Vincenzo Caputi盡速介入處理。

義大利農民聯合會倫巴底大區主席馬卡佐拉（Paolo Maccazzola）表示，務必在豬肉製品的流通受阻前遏止這一禍害，我們不能把遏止疫情的責任都交給獵人和森林保護員，我們需要有目的性且快速地撲殺。

根據義大利農民聯合會資料顯示，養豬業是義大利畜牧業的重要支柱，義大利豬肉供應鏈產值高達110億歐元，養豬業從業人員約7萬名。

由於義國豬肉加工產品擁有21個原產地命名保護制度（Protected Designations of Origin, PDO）與12個受歐盟農產品地理標示和傳統特產標識（Protected Geographical Indications, PGI），使得義大利豬肉熟食產品不僅多了一份保障，並增加其的全球性市場價值。

報導指出，義大利農民聯合會全國主席Cristiano Fini表示，關於野豬的突發問題和豬瘟疫情已經被低估太久了，現在是時候保護這個行業和全國豬肉產品出口業。