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澳洲拒俄國建新大使館 俄方派「外交釘子戶」佔著不走

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/25 13:58
俄國駐澳大使館預定地上的釘子戶（圖／美聯社）

俄國駐澳大使館預定地上的釘子戶（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）澳洲政府上週通過緊急法案，否決俄羅斯在首都坎培拉國會大廈（Parliament House）附近興建新大使館的計畫，俄方不滿，疑派出外交官「坐鎮」使館用地，住在小屋賴著不走，儼然成了外交釘子戶。

美聯社報導，澳洲國會以安全考量為由，阻撓俄國的計畫，俄方稱此舉違憲，揚言提請最高法院裁決。申請禁制令的聽證會預計26日進行，但在法律攻防戰之前，俄方已先採取外交版的「公民不服從」（civil disobedience）手段，以示抗議。

一名身分可疑的男子，自18日起就住在新使館預定地上的一間「移動式」小屋。當地媒體報導，男子是俄羅斯外交人員，還被目擊在空地上抽菸。俄國使館拒絕就此事置評。

澳洲官方對這「釘子戶」佔地為王的動作顯然並不當一回事，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）23日挖苦說道，「這寒冷的天，一個在坎培拉一處草地上站著的傢伙，對澳洲國家安全不構成威脅。」

艾班尼斯在國會大廈外對記者表示，澳洲會捍衛國家價值與國家安全，相信此事能獲得解決，但並未闡明解決方法。澳洲正值冬天，當天室外溫度只有攝氏8度。

若男子真為外交官，就算被警方拘留，也會因具有豁免權而被釋放。澳洲政府可將之列為不受歡迎人物（persona non grata），如此將剝奪其外交豁免權，通常48小時內就得離境，否則就會被逮捕。然而，俄羅斯大可再派另一名外交官，填補釘子戶的位置。

俄國入侵烏克蘭以來，俄澳關係急轉直下。上週俄方指控澳洲片面廢止租約之舉，是出自「歇斯底里的恐俄情緒」（Russophobic hysteria）。今年2月，雪梨晨鋒報披露，澳洲已悄悄驅逐了一個組織龐大的俄國間諜集團，成員除了有偽外交官，亦包括藏得很深的臥底特務。

澳洲拒俄國建新大使館 俄方派「外交釘子戶」佔著不走
疑為俄國外交人員「派駐」在國會大廈旁建地的釘子戶男子（圖／美聯社）
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更新時間 : 2023-06-25 17:54 GMT+08:00

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