病媒蚊疫情肆虐歐洲 逾1,100人感染西尼羅病毒 創5年以來新高

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）歐洲的熱浪、洪水和乾旱等極端天氣助長了白線斑蚊的繁殖，經由病媒蚊傳播的疾病正肆虐當地，據歐洲疾病預防控制中心（ECDC）統計，截至5月31日，歐洲有超過1,300例本土西尼羅病毒（West Nile virus）通報感染病例。

歐洲疾病預防控制中心（European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC)於22日發布新聞稿表示，歐盟和歐洲經濟區有10個國家總計報告了超過1,100例西尼羅病毒本土感染病例，創下自2018年疫情高峰以來最高感染數，其中又以義大利和希臘通報病例數最多，分別為723例和283例。

全球極端氣候加劇，助長病媒蚊數量，亦造成病媒蚊北遷，遠至至丹麥和瑞典都有相關病例傳出，甚至遷往更高的海拔地區，而這些病媒蚊除了會傳播登革熱外，還有瘧疾、屈公病、黃熱病、西尼羅病毒和茲卡病毒等。

ECDC主任Andrea Ammon提醒，經由病媒蚊叮咬而傳播的急性傳染病近年肆虐歐洲，且範圍不斷擴散，預計會有更多人因登革熱或屈公病等而死亡，呼籲各國關注控制蚊子數量，加強監測並做好個人防護措施。

根據我國疾管署資料顯示，西尼羅病毒感染潛伏期約為2-14天，感染的個案大多數沒有明顯症狀，大約20%的病患會發展為西尼羅熱（West Nile Fever），為病毒所引起而特過蚊子傳播的發熱疾病，鳥類為西尼羅病毒的自然界的主要宿主。

症狀包含突然發燒、頭痛、疲倦、肌肉痠痛無力，偶而也會有腸胃道症狀，以及極短暫的軀幹及四肢出現紅疹；有症狀的患者中，大部分的人症狀會自行改善。

西尼羅病毒症的治療採取支持性方式，嚴重的病患通常給予住院治療、靜脈注射點滴、呼吸器等，目前還沒有疫苗可以預防。