〈投資理財〉台灣生技產業花開枝散 這六家值得耐心等待

台灣生技產業已逐漸開花結果，不少企業長期穩定成長，獲利及股利績效都已顯現。由於投資生技產業需要時間細火慢燉，投資人要做好功課，耐心跟著企業逐漸成長，長期投資，才能有好的收穫。

健喬（4114）、生達（1720）、永信（3705）、南光（1452）、強生（4747）、杏輝（1734），都已有相當經營成果，投資人可以注意其價值。

健喬是學名藥大廠，以呼吸道用藥見長，指標性產品愛克痰600mg發泡錠，近年在中國取得藥證，並完成與經銷商簽訂合約，鼻噴藥地奈德鼻噴、化痰藥NAC(乙醯半胱氨酸)，都出現在中國官方防疫指引用藥清單中，需求大增，成為育兒社團的明星商品。非中國地區愛克痰銷售亦相當強勁，成為主力產品，推動今（2023）年營收獲利成長力道。

今年5月，健喬營收4.54億元，衝上同期新高和歷史第三高，月增13%，年增17%，累計前5月營收21.06億元，年增25%。5月是製藥業傳統淡季，但是海外巿場成長力道持續強勁，去年雖然已是高基期，今年在搶藥風潮下，合併營收拜NAC及鼻噴劑持續發威下，仍然創下亮眼成績，由於第四波疫情升溫，預料鼻噴劑及化痰藥需求將繼續強勁。

值得注意的是海外市場部分，成長動能主要來自乙醯半胱氨酸及鼻噴，需求並無淡旺季之分，非中國地區的海外市場5月營收比去年同期激增130%，加上俄烏戰爭導致國際藥廠陸續對亞洲市場供貨斷鏈現象，連續訂單需求大增。

中國市場NAC試劑已排在6月，要在當地進行首驗，一旦首驗通過，最快7月開始出貨，下半年有機會再創營收佳績。由於國際藥廠在亞洲部分，陸續傳出缺貨情形，更突顯健喬產銷整合的機會，可望淡季不淡。

健喬2022年每股獲利2.46元，配發股票股利1元，現金股息0.6元，近5年來共計配發股票股利5.35元，現金股息1.2元，股利回報不錯。

生達亦因新冠肺炎疫情，催動感冒及保健品需求旺盛，加上供應鏈斷鏈，藥品缺貨雙重影響，業績激增，去（2022）年每股盈餘達4.56元，創近4年新高，每股配息2.5元。生達旗下的抗生素藥品，也因為藥品荒而物以稀為貴，成為促進業績成長重要動能，另外今年中國藥品市場，以及日本巿場，都有新藥問世，增添業務績效。

生達有鑑於新冠疫情擴散，早在2年前即努力進行產銷平衡控制，提前備料，在處方箋市場市佔率節節攀升，除了國內市場穩健增加之外，中國藥廠合作的品項，也拿到里程碑，子公司及轉投資同步轉強，營收從過去個位數成長，提升到雙位數成長，第一季累計月營收達14.93億元，年成長率20.7%， 每股獲利1.18元，年增21.65%，創下歷史新高。

永信近年營運穩健，2022年每股盈餘3.15元，配息2.3元；轉投資動物用藥廠永鴻生技，今年3月24日登錄興櫃，每股參考價26.6元，最高曾經來到52.2元，勁揚96.2%，成為永信的小金雞。

由於竉物市場成長速度，高於經濟動物市場，永鴻產品營收比重，目前雖然是家禽畜、水產經濟動物營收佔98%，伴侶動物（寵物）占2%。永鴻最近推出多項產品，搭配既有的銷售策略，以及擴大寵物學名藥，目標5年內，將寵物營收占比，從目前的2％，提升到10%。

永鴻的營收比重國內為87%，海外約17%，海外最大客戶是美國生技公司BRI，雙方合作多項酵素類產品，並擴展到10個國家，隨著許可證陸續增加，今（2023）年海外營收可望超過20%。永鴻生技目前資本額6.62億元，主要股東包括永信投控持股57%，兆豐創投與玉山創投各持股3.02%，中盈投資持股2.5%，現在已成為永信投控重要的金雞母。

南光在中國快速解封所引發的缺藥潮，包括抗生素、鎮痛解熱、抗擬血劑等國際相關原料藥的供應，產生斷鏈問題，引爆缺藥危機，預估將要半年以上時間，才能夠得到舒緩，南光急救藥得到中國不錯的評價，降腦壓藥，以及抗生素藥證，都可望到手。並已就中國所需進口的原料，準備一年以上庫存，足以因應潛在的斷供危機。

南光資本額10億零988萬餘元，2022年每股盈餘3.49元，配息2.3元，已連續12年發放股利，合計15.48元，近5年平均現金殖利率達4.14%。營業毛利率35.51%，營業利益率17.56%，資產報酬率3.82%，股東權益報酬率3.82%，每股淨值24.8元，財務狀況良好。

由於南光原料藥大幅增加，2023年預估每股獲利將達4.5元，這個數字還不包括未來在中國即將取得的抗生素相關訂單，並已針對非處方藥如蓮花清瘟、枇杷膏、鎮熱解痛碇、咳嗽藥、呼吸道擴張等相關藥品，以及醫療處方藥的備藥潮，都做好充分準備，預料將為南光帶來不錯商機。

強生是國內老牌製藥大廠，疫情解封後，呼吸道等發炎藥品需求強勁，其中抗發炎止痛及過敏用藥，從前一年度的營收占比9.52%，成長到12.5%，激勵強生營收飆升。強生2022年每股獲利2.16元，配息2元。

杏輝2022年每股獲利1.34元，配息1元。近年來積極研發新功能植物萃取物，並將產品商品化，特別針對高齡化帶來的抗衰老商機，強化推出新商品上市，包括糖尿病、輕度濕疹、脂漏性皮膚炎、散瞳及睫狀肌麻痺等新品上市，加上與日本大藥廠共同研發製造新藥，目前尚有4項新藥正在開發中，正走在成長的道路上，值得投資人注意。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★