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小心中暑！台灣5縣市亮燈恐出現36度高溫　午後雨彈炸不停

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/25 12:01
氣象局針對5縣市發布高溫警訊。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

氣象局針對5縣市發布高溫警訊。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

(台灣英文新聞/生活組　綜合報導) 台灣今（25）日各地仍是晴到多雲，午後有雷陣雨出現的天氣，氣象局針對5縣市發布高溫警訊。

天氣高溫炎熱，氣象局針對雲林縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區發布橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率或38度以上機會；花蓮縣地區為黃色燈號。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今起到下週，目前來看都是繼續維持夏季型的天氣型態，台灣持續位在太平洋高壓的外圍區域，大環境風向維持偏南風到東南風，雖然沒有特別明顯的天氣系統影響台灣，不過陸地上每天都有機會出現午後熱對流雷雨，山區受熱對流影響最為明顯，平地受影響的區域則較為偏向中部、北部到東北部一帶，另外就是在迎風面的花東、恆春半島一帶一整天都可能會有些局部的地形降雨機會。

值得注意的是，下週末(7月1-2日)太平洋高壓勢力將有較為減弱東退的趨勢，到時候台灣週遭的水氣會更多一些，大氣也會變得比較不穩定，午後熱對流雷雨發展的情況可能會變得更加旺盛。

吳聖宇提醒，溫度方面則是持續偏熱，各地高溫普遍在32-34度左右，由於大環境轉為偏南風到東南風，太平洋高壓勢力也不算特別強，發生極端高溫(38度或以上)的機會相對降低，不過還是會有部分地區出現36度或以上高溫，尤其是中南部近山區局部單點。

更新時間 : 2023-06-25 13:29 GMT+08:00

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