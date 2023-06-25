瓦格納「兵變」突落幕 俄國政府承諾不追究

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在回師俄國並佔領多個都市軍事基地的24小時內，態度從不打進莫斯科不罷休變為不想再讓更多俄國人犧牲，隨後撤往白俄羅斯，俄國政府表示將不會採取任何法律行動，過程堪比台灣鄉土劇。

瓦格納集團周五先是突然宣布俄國軍方高層內有以國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）為首的「邪惡集團」，指控他們掣肘在烏克蘭的軍事行動還發射飛彈攻擊自己基地，隨後越過俄烏邊界攻佔指揮烏克蘭戰事的南方集團軍總部頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），並繼續往北向莫斯科挺進。

時至下午，瓦格納部分士兵已挺進至沃羅涅日州首府佛羅尼斯（Voronezh）及利佩茨克州的首府利佩茨克（Lipetskaya），在數小時內就可以進逼莫斯科，迫使當局直接封鎖通往首都的聯外道路，並調用怪手等大型機具破壞道路，試圖拖延行軍速度。

然而，就在雙方傳出已交火，頗有在莫斯科直接對決之勢時，普里格津突然在Telegram上面發布影片表示，瓦格納在24小時內已前進至離莫斯科僅200公里處，途中沒有任何瓦格納戰士流一滴血，而如果再繼續前進，勢必會有俄國人會此犧牲，故在目的達成後，已決定撤回野戰營地。

昨（24）日晚間瓦格納士兵已開始從一開始佔領的頓河畔羅斯托夫撤出，據信將在普丁的允許下撤往白俄羅斯。

克里姆林宮新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）指出，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）協助進行了調停；根據協議，俄國政府將撤銷一切針對普里格津的犯罪指控，而參加「正義行軍」（the march of justice）的士兵也將因他們過去對俄國的貢獻不予追究，不過普里格津本人拒絕透露協議細節。

事實上，在瓦格納集團返回俄國並攻佔頓河畔羅斯托夫後，雖然以雷霆萬鈞之勢搗毀沿路所有障礙持續向莫斯科邁進，俄國軍隊僅與其進行了零星交火及微弱的抵抗，雙方似乎都沒有人員傷亡，攻勢戛然而止或許也是可預料的結果。

除了國際密切關注外，烏克蘭軍隊先是大肆慶祝俄軍的分裂，隨後把握機會發起對被瓦格納佔領區、東部城市巴赫姆特（Bakhmut）的攻勢，這也是自去（2022）年以來烏軍所發起最大規模的攻擊，並成功解放了部分2014年就被俄軍佔領的區域。