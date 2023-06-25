Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

雲門舞集舞出台灣超猛生命力　《國泰雲門隨行吧》戶外公演、社區巡演場次來囉！

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/25 11:22
2022「國泰雲門隨行吧 與雲門共舞」首次跳進日月潭向山遊客中心，第一天便吸引近千民眾參加。(雲門基金會提供/攝影李建霖)

2022「國泰雲門隨行吧 與雲門共舞」首次跳進日月潭向山遊客中心，第一天便吸引近千民眾參加。(雲門基金會提供/攝影李建霖)

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導) 2023「國泰雲門隨行吧」以「生活解封、藝術狂放」作為核心，帶來藝術總監鄭宗龍又台又狂的《十三聲》戶外公演，將於7月15日在臺北國家兩廳院藝文廣場及7月22日臺中市政府前廣場演出。

國泰金控攜手雲門合作今年邁入第28年，透過國泰不間斷的支持，雲門可以走出劇院，在各地分享舞蹈，讓民眾與藝術生活隨行。這幾年來，舉辦近300場公演和巡演，累積超過260萬人次的共同參與，不分地域、年齡，透過多場次的演出，以舞蹈豐富的藝術生命力與創造力感動大眾。

被外媒譽為「地表最大戶外舞蹈活動」的雲門戶外公演， 今年帶來鄭宗龍作品《十三聲》，這部以臺灣文化風景為靈感，狂放舞者的身體與聲音，呈現臺灣生猛旺盛生命力的作品，過去巡演備受國內外讚譽。

去年在疫情趨緩時，《十三聲》旋即受邀登上美國六大劇院，華府的甘迺迪表演藝術中心主席黛博拉魯特（Deborah Rutter）演後表示，「《十三聲》的藝術性之高，舞者身體語彙的獨特性，令人很難想像是怎麼辦到的。」

駐美代表蕭美琴在看完演出更說「《十三聲》獨特的雲門美學及特有身體語彙，讓觀眾跟著舞作不僅探索臺灣的文化記憶，同時超越文化藩籬，勾起屬於我們心中各自的文化根源。」

這次的戶外公演，精琢七年的《十三聲》再度搬演，將於熟悉的國家兩廳院藝文廣場演出，也在臺中市政府熱情邀請下，7月22日周六於臺中市政府前廣場呈現，將是睽違十年再度回到臺中舉辦戶外公演。《十三聲》從戶外公演出發，下半年受邀到法國與西班牙多個城市演出，將突破百場重要里程碑。此外，戶外公演前一日舉辦「生活律動」健康日，歡迎大小朋友一起隨著音樂舞動。

「國泰雲門隨行吧」也將擴大於四地舉行社區巡演「與雲門共舞」，由鄭宗龍總監精心編排，呈現雲門作品選粹，在現場也將邀請民眾在音樂伴奏下，近距離和舞者們一起盡情舞蹈。這回，社區巡演的地點遍及臺灣本島與離島。第一場社區巡演於臺中國立臺灣美術館演出，民眾將置身於充滿藝術的空間中體驗；第二場前往馬祖，在南竿島上的南竿體育館，為馬祖居民、旅客增添有趣的藝術活動；而第三場在綠蔭環繞的桃園龍岡森林公園裡和觀眾以舞蹈相遇；壓軸場則渡海抵達金門，在金城體育館充滿活力的空間裡，盛邀金門居民攜家帶眷，享受饗宴。

「國泰雲門隨行吧」儼然成為臺灣每年夏季的重要藝術盛事，詳細資訊已於官網公佈，臺北、臺中戶外公演《十三聲》皆自由入場，四地八場的社區巡演請觀眾事先線上報名；戶外公演前一天的「生活律動」健康日也鼓勵民眾自由參加，有上網報名者，現場可憑報名簡訊兌換抽獎券乙張，國泰雲門隨行吧官網：https://www.cathaycg.com.tw/。

雲門戶外公演節目資訊

7月15日 19:30 臺北國家兩廳院藝文廣場
7月22日 19:30 臺中市政府前廣場

生活律動健康日

7月14日 19:30 「生活律動」健康日
7月21日 19:30 「生活律動」健康日

社區巡演 「與雲門共舞」場次資訊

臺中 國立臺灣美術館大廳

8月19日 14:30
8月20日 14:30

馬祖 南竿鄉體育館

8月26日 14:30
8月27日 10:30

桃園 龍岡森林公園天幕廣場

9月2日 16:00
9月3日 16:00

金門 金城體育館

9月9日 14:30
9月10日 14:30

更新時間 : 2023-06-25 13:29 GMT+08:00

最受歡迎

(不斷更新)【台灣Me Too一次看】 各界屢爆性騷性侵 駐泰代表莊碩漢拔職 鄭正鈐案被吃、文華高中出狼師、黃健瑋被害人輕生、艾莉莎莎真分享
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】 各界屢爆性騷性侵 駐泰代表莊碩漢拔職 鄭正鈐案被吃、文華高中出狼師、黃健瑋被害人輕生、艾莉莎莎真分享
［最新神反轉］瓦格納叛亂落幕？ 普里格津撤兵返基地 重拾普丁信任恐難
［最新神反轉］瓦格納叛亂落幕？ 普里格津撤兵返基地 重拾普丁信任恐難
愛家形象毀！台灣國際知名小提琴家再傳性騷　林昭亮讚大提琴家胸部大可以摸嗎？
愛家形象毀！台灣國際知名小提琴家再傳性騷　林昭亮讚大提琴家胸部大可以摸嗎？
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
【台灣Me Too】網紅踢爆NONO已婚生女還在車上、身障廁所性侵多人 受害者近20人
（孟耿如辭演）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫已返家
（孟耿如辭演）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫已返家
（最新受害事證曝光）【台灣Me Too】翁煌德：台版哈維溫斯坦 導演游智煒性騷性侵逾30人 、以病母打溫情牌
（最新受害事證曝光）【台灣Me Too】翁煌德：台版哈維溫斯坦 導演游智煒性騷性侵逾30人 、以病母打溫情牌
水下4千尺 鐵達尼長眠海域為何仍危險重重？
水下4千尺 鐵達尼長眠海域為何仍危險重重？
《人選之人》掀台灣Me Too！男主角黃健瑋不認趁女熟睡性侵　受害者崩潰輕生
《人選之人》掀台灣Me Too！男主角黃健瑋不認趁女熟睡性侵　受害者崩潰輕生
【台灣Me Too】黃子佼自爆又拖人下水　陳文茜為阿雅、小S抱屈　唐綺陽分析翻車原因
【台灣Me Too】黃子佼自爆又拖人下水　陳文茜為阿雅、小S抱屈　唐綺陽分析翻車原因
瓦格納宣布「清君側」 武裝佔領俄南方軍指揮部
瓦格納宣布「清君側」 武裝佔領俄南方軍指揮部