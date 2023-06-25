雲門舞集舞出台灣超猛生命力　《國泰雲門隨行吧》戶外公演、社區巡演場次來囉！

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導) 2023「國泰雲門隨行吧」以「生活解封、藝術狂放」作為核心，帶來藝術總監鄭宗龍又台又狂的《十三聲》戶外公演，將於7月15日在臺北國家兩廳院藝文廣場及7月22日臺中市政府前廣場演出。

國泰金控攜手雲門合作今年邁入第28年，透過國泰不間斷的支持，雲門可以走出劇院，在各地分享舞蹈，讓民眾與藝術生活隨行。這幾年來，舉辦近300場公演和巡演，累積超過260萬人次的共同參與，不分地域、年齡，透過多場次的演出，以舞蹈豐富的藝術生命力與創造力感動大眾。

被外媒譽為「地表最大戶外舞蹈活動」的雲門戶外公演， 今年帶來鄭宗龍作品《十三聲》，這部以臺灣文化風景為靈感，狂放舞者的身體與聲音，呈現臺灣生猛旺盛生命力的作品，過去巡演備受國內外讚譽。

去年在疫情趨緩時，《十三聲》旋即受邀登上美國六大劇院，華府的甘迺迪表演藝術中心主席黛博拉魯特（Deborah Rutter）演後表示，「《十三聲》的藝術性之高，舞者身體語彙的獨特性，令人很難想像是怎麼辦到的。」

駐美代表蕭美琴在看完演出更說「《十三聲》獨特的雲門美學及特有身體語彙，讓觀眾跟著舞作不僅探索臺灣的文化記憶，同時超越文化藩籬，勾起屬於我們心中各自的文化根源。」

這次的戶外公演，精琢七年的《十三聲》再度搬演，將於熟悉的國家兩廳院藝文廣場演出，也在臺中市政府熱情邀請下，7月22日周六於臺中市政府前廣場呈現，將是睽違十年再度回到臺中舉辦戶外公演。《十三聲》從戶外公演出發，下半年受邀到法國與西班牙多個城市演出，將突破百場重要里程碑。此外，戶外公演前一日舉辦「生活律動」健康日，歡迎大小朋友一起隨著音樂舞動。

「國泰雲門隨行吧」也將擴大於四地舉行社區巡演「與雲門共舞」，由鄭宗龍總監精心編排，呈現雲門作品選粹，在現場也將邀請民眾在音樂伴奏下，近距離和舞者們一起盡情舞蹈。這回，社區巡演的地點遍及臺灣本島與離島。第一場社區巡演於臺中國立臺灣美術館演出，民眾將置身於充滿藝術的空間中體驗；第二場前往馬祖，在南竿島上的南竿體育館，為馬祖居民、旅客增添有趣的藝術活動；而第三場在綠蔭環繞的桃園龍岡森林公園裡和觀眾以舞蹈相遇；壓軸場則渡海抵達金門，在金城體育館充滿活力的空間裡，盛邀金門居民攜家帶眷，享受饗宴。

「國泰雲門隨行吧」儼然成為臺灣每年夏季的重要藝術盛事，詳細資訊已於官網公佈，臺北、臺中戶外公演《十三聲》皆自由入場，四地八場的社區巡演請觀眾事先線上報名；戶外公演前一天的「生活律動」健康日也鼓勵民眾自由參加，有上網報名者，現場可憑報名簡訊兌換抽獎券乙張，國泰雲門隨行吧官網：https://www.cathaycg.com.tw/。

雲門戶外公演節目資訊

7月15日 19:30 臺北國家兩廳院藝文廣場

7月22日 19:30 臺中市政府前廣場

生活律動健康日

7月14日 19:30 「生活律動」健康日

7月21日 19:30 「生活律動」健康日

社區巡演 「與雲門共舞」場次資訊

臺中 國立臺灣美術館大廳

8月19日 14:30

8月20日 14:30

馬祖 南竿鄉體育館

8月26日 14:30

8月27日 10:30

桃園 龍岡森林公園天幕廣場

9月2日 16:00

9月3日 16:00

金門 金城體育館

9月9日 14:30

9月10日 14:30