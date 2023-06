(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導) 2023《自然醒慢活祭》自即日起舉辦系列紓壓活動。

為了推廣身心靈平衡和療癒旅遊,台東社會處自2021年起, 創立《自然醒慢活祭》身心靈休閒美學品牌, 希望將台東打造成全台最受歡迎的心靈淨土。



2023年以「到台東,自我擁抱之旅」(Embrace Who You Are .)為主題,舉辦夏日音樂療癒祭, 另引進國外專業師資開辦音療工作坊, 更與在地團隊及社區共同合作設計深度淨心遊程,也特別針對樂齡、 新住民、社福工作者及助人者等人士規劃專屬體驗場等活動, 融合文化、自然、餐飲、旅宿、地方創生等多元層面, 打造最全面的台東身心靈慢活指南。

《自然醒慢活祭》已於5月開幕,自6月起活動將陸續開展, 7月29日及30日帶來夏日療癒祭,於杉原灣海灘舉辦電子音療、藝術共創、心靈市集舞會等活動; 8月26日及27日國際音療工坊邀請荷蘭頌缽音療大師Hans de Back,與呼麥游牧音樂人烏德尼進行聲音的共鳴與遊戲;8月30日及31日淨心慢旅行於鹿野高台登場,包含手作蠟燭課程、心理測驗、水晶缽音樂會等; 9月16日及17日淨心慢旅行於知本東遊季溫泉渡假村舉行。

詳情請前往官網查詢