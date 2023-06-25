台北遠東香格里拉X《囍宴》共創幸福商機 住房送音樂會門票 百老匯巨星婚禮體驗日獻唱

台北遠東香格里拉看好經典作品魅力並支持藝文活動，作為此次「百老匯巨星Love is Love《囍宴》音樂劇特別鉅獻演唱會」世界首演指定飯店，贊助製作團隊與《囍宴》三位美國百老匯明星主角⎯ 楊呈偉（Welly Yang）、森下迪娜（Dina Morishita）及泰利∙羅斯（Tyley Ross）來台演出期間的住宿，並特別邀請主角楊呈偉於6月25日假飯店二樓香格里拉宴會廳舉辦的《浪漫囍宴 音樂茶會》婚禮體驗日中獻唱，將《囍宴》原音重現，也將真摯祝福獻給與會的準新人們！同步獨家限量推出《囍宴》音樂劇特別鉅獻住房專案，雙人入住台北101景觀尊榮客房每晚8,800元起，即可享6月23日於台北表演藝術中心登場的音樂會門票兩張(價值4,800元)，訂房專線(02)2376-3266。

國際級音樂感官饗宴 幸福百分百

李安經典電影《囍宴》（The Wedding Banquet）音樂劇宣布再度重啟製作，由華文音樂劇公司與美國主創團隊取得合作，今年6月特邀美國百老匯明星重磅來台，舉辦「百老匯巨星Love is Love《囍宴》音樂劇特別鉅獻演唱會」世界首演，6月23日至6月24日將在臺北表演藝術中心登場！

《囍宴》音樂劇改編自李安導演1993年的經典電影，初始創作首演於2003年，由台裔美籍百老匯明星楊呈偉（Welly Yang）與美國東尼獎劇作家布萊恩·約克（Brian Yorkey）、麥特·艾迪（Matt Eddy）共同發展劇本與作詞、作曲家伍迪·朴（Woody Pak）作曲。該劇以百老匯音樂劇創作形式，詮釋原作之華人的家庭倫理觀點，不僅獲得美國戲劇界主流媒體報導，在國際上更造成轟動。

台北遠東香格里拉以行動支持藝文活動，此次不僅贊助製作團隊與《囍宴》三位百老匯巨星⎯楊呈偉（Welly Yang）、森下迪娜（Dina Morishita）及泰利∙羅斯（Tyley Ross）來台演出期間的住宿，還特別邀請主角楊呈偉於6月25日（週日）下午2:30，於飯店舉辦的《浪漫囍宴 音樂茶會》婚禮體驗日中壓軸演出，將《囍宴》原汁原味原音重現，讓與會準新人們沉浸在濃情幸福裡！

不僅如此，台北遠東香格里拉以音樂為主題所打造的婚禮體驗日活動還邀集各音樂領域的大師們蒞臨表演，包含擁有多年大型演出經驗的Oh Hi Yo舞團熱情開場舞蹈，點亮茶會氣氛，於各大國際五星級飯店演出近30年的鋼琴師陳黎文，將與新人分享如何運用婚禮選樂打造個人風格，讓音樂成為婚禮的靈魂，也邀請到知名大提琴音樂家郭心蘋老師以精采的弦樂重奏選曲，將婚禮帶入另一種兼具古典與現代的浪漫氛圍。

升級服務 加值好禮 寵愛新人

婚宴市場一直是台北遠東香格里拉積極經營且重視的宴會營收來源，今年夏天以《浪漫囍宴 音樂茶會》為主題，發表最新婚宴專案，適用至2024年底，當天出席的準新人們還可參加抽獎，將有機會獲得：台北遠東香格里拉雅仕套房二天一夜住宿券含豪華閣禮遇包含早餐、下午茶及晚間雞尾酒時光，遠東Café自助午晚餐券2客或價值1萬元飯店餐廳酒廊餐飲抵用金，預估這場活動能再帶近千萬佳績，再搶一波幸福商機。

活動現場除了精采音樂表演外，還攜手多家婚禮相關品牌包含林莉婚紗、成雙婚顧、Tracey Chen珠寶、奇瓦花藝、寬庭囍事、芊翔西服Marco Bruno、Florence音樂藝術、百美喜帖設計工坊、Chubby&Snabby宴會酒吧、吉力酒藏等共同促進幸福經濟，帶給準新人們精緻優質的沉浸式體驗與一站式婚禮採購指南，也提供飯店最新婚宴專案與專屬優惠。

台北遠東香格里拉最新婚宴專案，每桌25,800元起，六大亮點：