台北遠東香格里拉X《囍宴》共創幸福商機 住房送音樂會門票 百老匯巨星婚禮體驗日獻唱

台北遠東香格里拉看好經典作品魅力並支持藝文活動，作為此次「百老匯巨星Love is Love《囍宴》音樂劇特別鉅獻演唱會」世界首演指定飯店，贊助製作團隊與《囍宴》三位美國百老匯明星主角⎯ 楊呈偉（Welly Yang）、森下迪娜（Dina Morishita）及泰利∙羅斯（Tyley Ross）來台演出期間的住宿，並特別邀請主角楊呈偉於6月25日假飯店二樓香格里拉宴會廳舉辦的《浪漫囍宴 音樂茶會》婚禮體驗日中獻唱，將《囍宴》原音重現，也將真摯祝福獻給與會的準新人們！同步獨家限量推出《囍宴》音樂劇特別鉅獻住房專案，雙人入住台北101景觀尊榮客房每晚8,800元起，即可享6月23日於台北表演藝術中心登場的音樂會門票兩張(價值4,800元)，訂房專線(02)2376-3266。
國際級音樂感官饗宴 幸福百分百
李安經典電影《囍宴》（The Wedding Banquet）音樂劇宣布再度重啟製作，由華文音樂劇公司與美國主創團隊取得合作，今年6月特邀美國百老匯明星重磅來台，舉辦「百老匯巨星Love is Love《囍宴》音樂劇特別鉅獻演唱會」世界首演，6月23日至6月24日將在臺北表演藝術中心登場！
《囍宴》音樂劇改編自李安導演1993年的經典電影，初始創作首演於2003年，由台裔美籍百老匯明星楊呈偉（Welly Yang）與美國東尼獎劇作家布萊恩·約克（Brian Yorkey）、麥特·艾迪（Matt Eddy）共同發展劇本與作詞、作曲家伍迪·朴（Woody Pak）作曲。該劇以百老匯音樂劇創作形式，詮釋原作之華人的家庭倫理觀點，不僅獲得美國戲劇界主流媒體報導，在國際上更造成轟動。
台北遠東香格里拉以行動支持藝文活動，此次不僅贊助製作團隊與《囍宴》三位百老匯巨星⎯楊呈偉（Welly Yang）、森下迪娜（Dina Morishita）及泰利∙羅斯（Tyley Ross）來台演出期間的住宿，還特別邀請主角楊呈偉於6月25日（週日）下午2:30，於飯店舉辦的《浪漫囍宴 音樂茶會》婚禮體驗日中壓軸演出，將《囍宴》原汁原味原音重現，讓與會準新人們沉浸在濃情幸福裡！
不僅如此，台北遠東香格里拉以音樂為主題所打造的婚禮體驗日活動還邀集各音樂領域的大師們蒞臨表演，包含擁有多年大型演出經驗的Oh Hi Yo舞團熱情開場舞蹈，點亮茶會氣氛，於各大國際五星級飯店演出近30年的鋼琴師陳黎文，將與新人分享如何運用婚禮選樂打造個人風格，讓音樂成為婚禮的靈魂，也邀請到知名大提琴音樂家郭心蘋老師以精采的弦樂重奏選曲，將婚禮帶入另一種兼具古典與現代的浪漫氛圍。
升級服務 加值好禮 寵愛新人
婚宴市場一直是台北遠東香格里拉積極經營且重視的宴會營收來源，今年夏天以《浪漫囍宴 音樂茶會》為主題，發表最新婚宴專案，適用至2024年底，當天出席的準新人們還可參加抽獎，將有機會獲得：台北遠東香格里拉雅仕套房二天一夜住宿券含豪華閣禮遇包含早餐、下午茶及晚間雞尾酒時光，遠東Café自助午晚餐券2客或價值1萬元飯店餐廳酒廊餐飲抵用金，預估這場活動能再帶近千萬佳績，再搶一波幸福商機。
活動現場除了精采音樂表演外，還攜手多家婚禮相關品牌包含林莉婚紗、成雙婚顧、Tracey Chen珠寶、奇瓦花藝、寬庭囍事、芊翔西服Marco Bruno、Florence音樂藝術、百美喜帖設計工坊、Chubby&Snabby宴會酒吧、吉力酒藏等共同促進幸福經濟，帶給準新人們精緻優質的沉浸式體驗與一站式婚禮採購指南，也提供飯店最新婚宴專案與專屬優惠。
台北遠東香格里拉最新婚宴專案，每桌25,800元起，六大亮點：
- 質感品牌跨界合作：台北遠東香格里拉與寬庭美學旗下寬庭囍事(Kuan’s Wedding & Anniversary)獨家合作，預訂15桌以上可獲得寬庭囍事「寬庭幸福新嫁臻藏券」壹張，憑券至全台寬庭百貨專櫃，獨享88,888元購入價值129,080元「我的幸福新嫁禮」9件組，囊括義大利原裝「PUR 雲之愛Princess Angel Skin GIZA埃及超長纖棉 蕾絲寢飾」、芬蘭原裝「JOUTSEN新極地羽絨雙人四季被」、「K’S索菲特Outlast ®多功能鵝絨記憶複合枕」，與「Dr. VRANJES FIRENZE翡冷翠香氛 貴族紅酒香氛禮盒」，提供新人輕奢高品質的睡眠體驗，共度全新人生旅途。台北遠東香格里拉另加贈滿額禮讚祝福新人，凡婚宴消費達60萬元，即享寬庭囍事小香包壹組(價值1,080元)，達90萬元則可獲得寬庭囍事燙鑽靠墊與針織萬用毯壹組(價值8,660元)，延續永誌不渝的幸福美好。
- 五星奢華套房住宿2+1：台北遠東香格里拉不僅於新人舉辦婚宴時提供兩晚住宿，讓籌辦喜宴的新人能更從容入住打點婚宴瑣事，另再加贈一晚蜜月住宿之旅，待新人完成終身大事後，可以輕鬆悠閒地再回到飯店享受甜蜜的兩人世界。
- 限時獨家簽約禮：參加6月25日《浪漫囍宴 音樂茶會》婚禮體驗日的新人，凡於2023年7月31日前預訂婚宴並簽約者，可享以下簽約好禮，消費金額達20萬元，可享好禮五選一，達30萬元可選兩項好禮，以此類推。優惠包含：1) 尊榮客房2天1夜住宿含2客豐盛自助早餐、2) 婚宴禮車兩台、3) 飯店禮券1萬5千元，可於婚宴當日抵扣消費(此禮券不得找零)、4) 依預訂婚宴專案而定免費試菜一桌、5) 精選氣泡酒六瓶。
- 五星級精緻粵菜宴席：由擁有20年精湛廚藝經驗的宴會中餐主廚傅建武領軍，嚴選優質食材，例如烤鴨、鮑魚、龍蝦、烏參等，變化出道道豐盛繽紛的海陸佳餚，依新人預算推出不同價位的菜單選擇，讓熱鬧喜宴也是賓主盡歡的美食饗宴。
- 全新改裝宴會廳：無論是三桌還是30桌，台北遠東香格里拉十多間優雅大器的宴會廳皆已全面改裝，並可依新人需求客製化佈置，每間宴會廳配備最新聲光設備與巨型LED螢幕，打造永誌難忘的重要時刻。
- 一條龍專業婚宴服務團隊：注重細節的婚禮籌備過程需要具經驗的專業執行與細膩貼心的個人化服務，台北遠東香格里拉的婚宴團隊每年操辦兩百多場婚禮，最了解新人所需與婚宴禮俗，為新人提供全方位的實務建議。此外，更精挑優質夥伴，包含林莉婚紗、成雙婚顧、Tracey Chen珠寶、奇瓦花藝、寬庭囍事、芊翔西服Marco Bruno、Florence音樂藝術、百美喜帖設計工坊、Chubby&Snabby宴會酒吧、吉力酒藏等，一條龍精品服務，讓新人能夠聰明省心打點籌辦人生中重要的盛宴！