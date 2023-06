潛水器Titan訪鐵達尼為何自爆？ 專家：形狀就是問題

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)原訂前往海底參訪鐵達尼號的潛水器泰坦(Titan),意外踏上了死亡之旅,殘骸尋獲,人員命喪黃泉,卻留下無盡謎團。是什麼讓它發生爆炸?專家稱,其新穎的外型設計,欠缺安全查核的漏洞,恐怕就注定了它的有去無回。

多名專家早就示警,在深海極度壓力下,Titan船艙可能爆炸,導致乘客瞬間死亡。經營者「海洋之門」(OceanGate Expeditions)對Titan相對寬闊的圓柱形、碳纖製艙體相當自豪,但專家卻對其特殊構造不敢苟同。

羅德島大學海洋地理學教授Chris Roman表示,一般潛水器多是球體造型、以鈦金屬打造,可平均分散水壓,是潛水器「最完美」形狀。

Titan長6.7公尺,重10,432公斤,儘管內部空間較大,塞五個座位仍嫌擁擠,承受的外部壓力也更大。鐵達尼號殘骸位於水下3,800米深,水壓約400大氣壓,亦即每平方英吋6,000磅的重壓。東北大學物理教授Arjun Basil將這巨大水壓比為「鯨魚咬人」的力道。

誠然,Titan的艙體可承受位在海床的高壓,但根據澳洲阿德萊德大學造船中心主任Eric Fusil,任何錯漏都可能導致40毫秒內的「瞬間內爆」。「殞命的乘客恐怕根本不知發生了何事。」Basil說道。

英國普利茅斯大學機械海洋工程學家Jasper Graham-Jones表示,Titan已進行了20多次深潛任務,厚度12.7公分的艙體不斷受壓,可能引發碳纖構造的「層裂」(delamination),每次都可能添加難以察覺的微小裂縫,隱患終釀大患。

前員工David Lochridge曾於2018年吹哨表達疑慮,籲公司進行「非破壞性」的測試,如超音波掃描,藉以確認結構是否有弱區,卻遭拒絕。公司因此將他解僱,雙方還對簿公堂。

海洋科技學會(Marine Technology Soceity)也曾於2018年致函海洋之門,對Titan的大小、材質、原型未獲第三方驗證一事,表達關切。主席Will Kohnen表示,目前全球約有十艘潛水器可潛至鐵達尼深度,約水下4,000米,但僅Titan未經認證,恐帶來「災難性」後果。

在工程界,向外部專家尋求建議,確認產品符合產業最高標準,是標準流程。但海洋之門卻一意孤行。2019年,該公司在部落格中批評,所謂的第三方驗證費時耗工、扼殺創新。其不顧專家警告,拒絕將實驗性的潛水器送交外部驗證的執念,在在為本次的悲劇鑄下了因。

但海洋之門為何仍能上路?原因很無奈,國際海不受任何國家管轄,此事也暴露了全球在深潛活動規範的漏洞。

差點就要搭上這班死亡航程的拉斯維加斯投資客、直升機駕駛Jay Bloom表示,他在最後一刻拒絕攜子參加這趟旅程,就是基於安全考量。他提到,Titan的控制儀竟使用消費性產品「電玩搖桿」,而這潛水器從艙外鎖死、避免乘客在緊急事件中自行開艙的設計,也把他「嚇出一身冷汗」。

2000年,科學家暨記者Michael Guillen搭乘俄國潛水艇赴鐵達尼號探險,卻因海流推力而一度被殘骸螺旋槳困住,當時他心中一度閃過一個念頭:小命就要交待在這兒了。「我們真的得停下來好好思考了。到底為何想造訪鐵達尼?要怎樣才能安全成行?」

TITANIC ACCIDENT. When I was at ABC News, I became the first TV correspondent in history to report from the wreck of the Titanic at the bottom of the Atlantic Ocean, 2-1/2 miles below the surface. An accident happened that almost claimed my life. Here's what happened. #Titanic… pic.twitter.com/b4t3WtaRdc