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潛水器Titan訪鐵達尼為何自爆？ 專家：形狀就是問題

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/25 00:59
探訪鐵達尼殘骸的潛水器Titan（圖／美聯社）

探訪鐵達尼殘骸的潛水器Titan（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）原訂前往海底參訪鐵達尼號的潛水器泰坦（Titan），意外踏上了死亡之旅，殘骸尋獲，人員命喪黃泉，卻留下無盡謎團。是什麼讓它發生爆炸？專家稱，其新穎的外型設計，欠缺安全查核的漏洞，恐怕就注定了它的有去無回。

多名專家早就示警，在深海極度壓力下，Titan船艙可能爆炸，導致乘客瞬間死亡。經營者「海洋之門」（OceanGate Expeditions）對Titan相對寬闊的圓柱形、碳纖製艙體相當自豪，但專家卻對其特殊構造不敢苟同。

羅德島大學海洋地理學教授Chris Roman表示，一般潛水器多是球體造型、以鈦金屬打造，可平均分散水壓，是潛水器「最完美」形狀。

Titan長6.7公尺，重10,432公斤，儘管內部空間較大，塞五個座位仍嫌擁擠，承受的外部壓力也更大。鐵達尼號殘骸位於水下3,800米深，水壓約400大氣壓，亦即每平方英吋6,000磅的重壓。東北大學物理教授Arjun Basil將這巨大水壓比為「鯨魚咬人」的力道。

誠然，Titan的艙體可承受位在海床的高壓，但根據澳洲阿德萊德大學造船中心主任Eric Fusil，任何錯漏都可能導致40毫秒內的「瞬間內爆」。「殞命的乘客恐怕根本不知發生了何事。」Basil說道。

英國普利茅斯大學機械海洋工程學家Jasper Graham-Jones表示，Titan已進行了20多次深潛任務，厚度12.7公分的艙體不斷受壓，可能引發碳纖構造的「層裂」（delamination），每次都可能添加難以察覺的微小裂縫，隱患終釀大患。

前員工David Lochridge曾於2018年吹哨表達疑慮，籲公司進行「非破壞性」的測試，如超音波掃描，藉以確認結構是否有弱區，卻遭拒絕。公司因此將他解僱，雙方還對簿公堂。

海洋科技學會（Marine Technology Soceity）也曾於2018年致函海洋之門，對Titan的大小、材質、原型未獲第三方驗證一事，表達關切。主席Will Kohnen表示，目前全球約有十艘潛水器可潛至鐵達尼深度，約水下4,000米，但僅Titan未經認證，恐帶來「災難性」後果。

在工程界，向外部專家尋求建議，確認產品符合產業最高標準，是標準流程。但海洋之門卻一意孤行。2019年，該公司在部落格中批評，所謂的第三方驗證費時耗工、扼殺創新。其不顧專家警告，拒絕將實驗性的潛水器送交外部驗證的執念，在在為本次的悲劇鑄下了因。

但海洋之門為何仍能上路？原因很無奈，國際海不受任何國家管轄，此事也暴露了全球在深潛活動規範的漏洞。

差點就要搭上這班死亡航程的拉斯維加斯投資客、直升機駕駛Jay Bloom表示，他在最後一刻拒絕攜子參加這趟旅程，就是基於安全考量。他提到，Titan的控制儀竟使用消費性產品「電玩搖桿」，而這潛水器從艙外鎖死、避免乘客在緊急事件中自行開艙的設計，也把他「嚇出一身冷汗」。

2000年，科學家暨記者Michael Guillen搭乘俄國潛水艇赴鐵達尼號探險，卻因海流推力而一度被殘骸螺旋槳困住，當時他心中一度閃過一個念頭：小命就要交待在這兒了。「我們真的得停下來好好思考了。到底為何想造訪鐵達尼？要怎樣才能安全成行？」

來源：

How the unconventional design of the Titan sub may have destined it for disaster

What happens during a catastrophic implosion? Titan submersible occupants likely died instantly

Titanic sub: How is submersible tourism regulated and what’s next for industry?

Canadian safety regulators open probe into fatal loss of Titan submersible
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更新時間 : 2023-06-25 04:55 GMT+08:00

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