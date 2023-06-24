（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）新竹縣政府今天(24日) 表示，新竹瓦斯公司設備異常導致竹北市中正東路某社區大樓氣爆火警，已要求住戶今晚9時前全數撤離，明天將派專業人員到場檢視建物結構，確保居民安全。

新竹縣消防局24日表示，因竹北市瓦斯加壓站壓力異常，接獲竹北市多處瓦斯外洩和住宅火警案件，火警已陸續撲滅。（新竹縣政府提供）中央社

新竹縣竹北市多處民宅24日飄散瓦斯味，消防局獲報立即派員到場救援。（新竹縣消防局提供）中央社

新竹縣竹北市今(24)日清晨8點14分開始，陸續有民眾打119通報竹北市中正東路等地區公寓大樓，連續有瓦斯外洩以及火警發生的情況，其中位在中正東路的大樓甚至發生氣爆火警。

TVBS新聞報導，警消連續接獲12起火警、15件通報瓦斯漏氣案件，初步了解疑似是瓦斯加壓出現異常，上午陸續救出12人，而一名16歲陳姓少年全身90%燒燙傷插管急救中，部分住戶無家可歸，不排除提出國賠。

(圖/竹北大小事粉專, by Wenny Lo, 發布於8小時前)

新竹縣政府傍晚發布新聞資料指出，新竹瓦斯公司設備異常上午導致竹北市中正東路1處社區大樓氣爆火警，火勢撲滅後，消防局、瓦斯公司到場從高樓層逐樓往下檢視各戶。

縣府表示，為安全起見，今天社區大樓所有居民暫時外宿，並在晚間9時以前全數撤離，明天(25日) 新竹縣工務處將會同專業人員到場檢視建物結構，確保居民安全。

配合撤離作業，中央社引述縣府指出，安排旅宿供外宿，並在社區現場登記，若民眾自行找外宿，1晚補助新台幣1200元，提醒保留收據發票。

縣府表示，明上午瓦斯公司將完成社區所有住戶逐一檢測，會在明天下午1時許開放讓居民返家取物。

新竹縣竹北市今天發生多起住宅瓦斯外洩及火警事件，其中某大樓有3戶爆發氣爆火警，新竹縣消防局表示，初步勘驗，因瓦斯站異常高壓，導致大樓瓦斯管線接頭脫落外洩釀禍。

新竹縣消防局今天發布訊息指出，上午陸續受理竹北市多件瓦斯漏氣及火警案件，分別是瓦斯漏氣案件15件（瓦斯味）及11件火警報案等，其中竹北市中正東路某大樓火警案件有氣爆、大樓9至11樓有冒煙。

竹北市中正東路某大樓氣爆火警意外，新竹縣消防局表示，此社區大樓共有3戶發生氣爆，其中1戶為傷重的9樓陳姓少年住家。

中央社引述新竹縣消防局火調人員說，目前判定應是因瓦斯供氣壓力上升，導致大樓瓦斯管路較脆弱的點造成溢漏，例如塑膠管接頭相連處。

火調人員說，壓力異常的瓦斯可能造成管線衝破、鬆脫，都有可能導致瓦斯外洩，進而發生氣爆等狀況。

新竹縣府指出，竹北市某瓦斯加壓站今天壓力出現異常造成多處瓦斯外洩及住宅火警，有1人嚴重燒燙傷、5人輕傷，縣府慰問重傷傷者家屬，並至受災社區發放物資，後續協助受災戶申請國賠。

此外，新竹縣政府下午表示，已完成竹北市中正國小旁整壓站故障軸流閥更換作業及逐一完成壓力檢測，管線已完全恢復正常，鄰近的竹北等6個里可正常使用。

新竹縣政府發布訊息指出，新竹瓦斯公司上午發生設備異常導致多起事故，經全力搶修，下午已完成中正國小旁整壓站故障軸流閥更換作業及壓力檢測，管線已完全恢復正常，於下午4時許恢復正常供氣。

縣府表示，由於中正國小旁整壓站稍早進行維修，檢測時在鄰近的泰和、竹北、竹仁、竹義、福德、文化等6個里用戶被要求先不要使用瓦斯，目前已檢修試壓完成均已可正常使用。

竹北市瓦斯加壓站今天壓力出現異常，造成多處瓦斯外洩和住宅火警，有1人嚴重燒燙傷、5人輕傷，竹縣府慰問重傷傷者家屬，並至受災社區發放物資，後續協助受災戶申請國賠。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹縣瓦斯公司今天設備異常，導致竹北市發生多起住宅瓦斯外洩及火警事故，造成1人重傷、5人輕傷憾事，縣府全力救災並協助受災戶。

縣府表示，祕書長陳季媛下午慰問重傷傷者家屬，致贈急難救助金，社會處也立即於受災社區發放乾糧物資，同時縣府將協助受災戶申請國賠，此外，調查受災社區的居民若有外住旅館安置需求，現場提供申請填寫，並有5家安置旅社供民眾選擇。

新竹縣副縣長陳見賢指出，後續將請社會處協助受災戶，向縣府行政處法制科申請國賠，縣府該負責的絕不逃避，政府責任就是保護民眾的生命財產，端午連假期間發生憾事，所有人都很難過，縣府各單位將共同努力、全力善後。

新竹地檢署表示，將主動介入偵辦，朝公共危險罪嫌方向偵辦，釐清是人為導致災害或是相關作業疏失等。

新竹縣消防局今天指出，上午陸續受理竹北市多件瓦斯漏氣及火警案件，分別是瓦斯漏氣案件15件（瓦斯味）及11件火警報案等，其中竹北市中正東路215號火警案件有氣爆、大樓9至11樓有冒煙。

台灣竹北市大範圍瓦斯加壓異常氣爆 釀1人重傷、5輕傷 新竹縣府將協助申請國賠