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巴黎氣候峰會落幕 「新全球金融體系」雛形初現　

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/24 20:25
法國總統馬克宏（左三）出席巴黎「新全球金融公約峰會」。（圖／美聯社）

法國總統馬克宏（左三）出席巴黎「新全球金融公約峰會」。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）由全球領導人和企業主出席、為期兩天的「新全球金融公約峰會」(Summit for a New Global Financial Pact)昨（23）日落幕，各方同意將重新評估並改革全球金融體系，以及初步提出對國際船運課徵額外稅收，並以此稅金補助開發中國家的想法。

綜合Politico路透社報導，該峰會由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）主辦，目的是為了建構一個〈新全球金融協定〉（New Global Financing Pact），雖然開發中國家在氣候變遷基礎建設及債務等問題仍沒有實質結果，也未能確保對抗全球氣候變遷多達上兆美元的資金，現階段看來至少還是有點進展。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）指出，毫無疑問的，現行全球金融體系過時、不公正且無法妥善運作，因而未能對開發中國家提供實質的安全網。各國初步同意一份將促成世界銀行（WB）等多邊開發銀行在未來將更多資本置於風險中以增加放貸，中國甚至希望這些機構能多少自行吸收一點損失。

世界銀行承諾，將透過允許延後還款，減輕受到天然災害侵襲國家的財務負擔；而國際貨幣基金會則表示，將賦予脆弱國家高達1千億美元的特別提款權（Special Drawing Rights），希望可以提升對低收入國在危急情況下的財政狀況，並減少債務負擔。

另一方面，透過對溫室氣體排放佔全球3%的船運業課稅，一年將有機會徵得1千億美元稅金，對全球氣候變遷治理長久不足的財務投入將會助益良多，不過中國和美國這兩大船運大國目前雖表達出興趣，實質上仍持保留態度，而如果這兩國和主要歐洲大國最後拒絕參與，這個措施將流於形式。

而事實上，各大國雖然承諾會提供資金，本次提出的金額也都十分可觀，最後究竟這些錢是否只是一張空頭支票，仍然有待後續各國磋商。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）指出，有時候在會議中聽到其他國家說會提供這、提供那，當下當然都想相信，不過從經驗看來，許多承諾最後都沒有辦法實現，像是過去富國曾表示會在2020年前提供每年1千億美元的氣候金融資金就沒有實現，因此還是讓實際行動說話更實在。
巴黎氣候峰會
馬克宏
新全球金融協定

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