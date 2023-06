巴黎氣候峰會落幕 「新全球金融體系」雛形初現　

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導)由全球領導人和企業主出席、為期兩天的「新全球金融公約峰會」(Summit for a New Global Financial Pact)昨(23)日落幕,各方同意將重新評估並改革全球金融體系,以及初步提出對國際船運課徵額外稅收,並以此稅金補助開發中國家的想法。

綜合Politico、路透社報導,該峰會由法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)主辦,目的是為了建構一個〈新全球金融協定〉(New Global Financing Pact),雖然開發中國家在氣候變遷基礎建設及債務等問題仍沒有實質結果,也未能確保對抗全球氣候變遷多達上兆美元的資金,現階段看來至少還是有點進展。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)指出,毫無疑問的,現行全球金融體系過時、不公正且無法妥善運作,因而未能對開發中國家提供實質的安全網。各國初步同意一份將促成世界銀行(WB)等多邊開發銀行在未來將更多資本置於風險中以增加放貸,中國甚至希望這些機構能多少自行吸收一點損失。

世界銀行承諾,將透過允許延後還款,減輕受到天然災害侵襲國家的財務負擔;而國際貨幣基金會則表示,將賦予脆弱國家高達1千億美元的特別提款權(Special Drawing Rights),希望可以提升對低收入國在危急情況下的財政狀況,並減少債務負擔。

另一方面,透過對溫室氣體排放佔全球3%的船運業課稅,一年將有機會徵得1千億美元稅金,對全球氣候變遷治理長久不足的財務投入將會助益良多,不過中國和美國這兩大船運大國目前雖表達出興趣,實質上仍持保留態度,而如果這兩國和主要歐洲大國最後拒絕參與,這個措施將流於形式。

而事實上,各大國雖然承諾會提供資金,本次提出的金額也都十分可觀,最後究竟這些錢是否只是一張空頭支票,仍然有待後續各國磋商。

南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)指出,有時候在會議中聽到其他國家說會提供這、提供那,當下當然都想相信,不過從經驗看來,許多承諾最後都沒有辦法實現,像是過去富國曾表示會在2020年前提供每年1千億美元的氣候金融資金就沒有實現,因此還是讓實際行動說話更實在。