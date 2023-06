（持續更新）【瓦格納叛變】普丁急扣3盟邦 瓦格納拿下第二城沃羅涅日 普里格津拒投降

2023-06-24 19:54 烏克蘭內政部顧問格拉申科(Anton Gerashchenko)在台北時間晚間6點40分在推特指出,俄羅斯克林姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示,普丁與白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)、烏茲別克總統米爾濟約耶夫(Shavkat Mirziyoyev)以及哈薩克總統托卡葉夫(Kassym-Jomart Tokayev)進行了電話交談。格拉申科嘲諷地表示,「是乞求幫助還是尋求庇護?」

Vladimir Putin held telephone conversations with Belarusian President Aleksandr Lukashenko, Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev and Kazakhstan President Kassym-Jomart Tokayev, Dmitry Peskov said.



