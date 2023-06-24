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（持續更新）【瓦格納叛變】普丁急扣3盟邦 瓦格納拿下第二城沃羅涅日 普里格津拒投降

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/24 19:28
（持續更新）【瓦格納叛變】普丁急扣3盟邦 瓦格納拿下第二城沃羅涅日 普里格津拒投降

2023-06-24 19:54　烏克蘭內政部顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）在台北時間晚間6點40分在推特指出，俄羅斯克林姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普丁與白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）、烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）以及哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）進行了電話交談。格拉申科嘲諷地表示，「是乞求幫助還是尋求庇護？」

烏克蘭國防情報局發言人尤索夫（Andriy Yusov）指出，所謂瓦格納首領普里格津與侵略國軍事及政治領導人間的「俄國內部對抗」，是「普丁政權崩潰的標誌」。烏克蘭總統澤倫斯基澤在推特表示，在瓦格納的叛亂中，俄羅斯「利用宣傳來掩蓋其軟弱和政府的愚蠢，現在的混亂局面是任何謊言都無法掩蓋的」。更強調「每個選擇邪惡之路的人都會毀滅自己。」

發布時間：2023-06-24 19:28

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津23日「反攻」俄國要逼退該國國防高層，繼羅斯托夫後，又攻下沃羅涅日城。瓦格納首領普里格津拒絕投降，更以愛國者自居，稱普丁所謂「背叛祖國」指控是「度錯特錯」。

根據CNN持續報導，繼控制羅斯托夫（Rostov-on-Don）後，瓦格納集團已經控制第二個城市沃羅涅日（Voronezh），羅斯托夫州延伸至沃羅涅日M4公路已被俄國官方封鎖。沃羅涅日州長Alexander Gusev表示，俄國軍隊正在當地執行必要的「戰鬥措施」。

俄羅斯外交部呼籲，要俄國團結起來，防止「內亂」的潛在威脅。發言人Zakharova表示，「我們只有一個總司令（普丁）。不是兩個也不是三個，只有一個。」車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）也站出來譴責普里格津「卑鄙的背叛」、發動「軍事叛亂」，並向瓦格納喊話，「國家的安全與俄羅斯社會的凝聚力是高於一切的。」

普里格津拒絕投降，對於被指稱「背叛祖國」，他說普丁「大錯特錯」。

普里格津強調「我們是祖國的愛國者，我們在戰鬥，而且正在戰鬥，所有的瓦格納戰士都在戰鬥。」他還說，「沒有人會應總統、聯邦安全局或其他任何人的要求去自首。」

普里格津談及俄羅斯所處的「腐敗、欺騙跟官僚主義」，並指出「當我們被告知與烏克蘭開戰時，我們去戰鬥了。但結果是，彈藥、武器、所分配的金錢都被偷走了，官僚們（無所事事地）坐著，為自己攢錢，只是為了今天發生這種情況，有人向摸思科進軍。」

瓦格納與俄國國防部矛盾不斷 爆發早有預兆

綜合外媒報導，「普丁的大廚」、瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）是普丁（Vladimir Putin）的心腹，然而他與俄羅斯軍事將領間的不和在數年前已有端倪。俄烏戰爭爆發後瓦格納軍隊鼎力支持，包括開戰以來最血腥的烏克蘭巴赫姆特（Bakhmut）戰役，超過2萬名瓦格納成員陣亡換得俄國在5月拿下的勝利，然而普里格津也指控俄國國防部故意不提供充足的彈藥，導致死亡人數多了五倍，怒指破壞瓦格納組織是叛國的行徑。普里格津後來更宣布，拒絕俄國國防部要求所有獨立部隊必須在6月底與之簽約的命令

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或許是普里格津與俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）的矛盾已然到了最高點，普里格津在23日舉兵反壓俄國邊境，並控制羅斯托夫州和南部聯邦管區的首府頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），要求俄國政府撤換紹伊古、參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）等軍隊高層，否則不排除直接打進莫斯科。普里格津強調自己不是「政變」，而是恢復「正義」。

推薦閱讀：瓦格納宣布「清君側」 武裝佔領俄南方軍指揮部

CNN報導，普丁隨即發表電視談話，將羅斯托夫發生的行動稱為一場「叛亂」，是對俄羅斯的打擊，直言內部動亂對國家地位，對整個民族是「致命的威脅」。普丁矢言要對參與武裝叛亂的分子進行嚴厲的回應與懲罰，強調「任何破話我們團結的行動，都是『對我們國家及人民背後捅刀。』」此外也意所指稱「過度的野心與既得利益導致了叛國，」更稱「武裝部隊已經「得到必要的命令」、「還將採取決定性的行動來穩定羅斯托夫的局勢。」
俄烏戰爭
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政變

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