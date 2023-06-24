被反咬一口！台灣「國民爸爸」遭潑髒水隱射性騷　結局翻轉網紅黑歷史遭起底

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導)有「國民爸爸」暱稱的台灣知名主持人、男演員廖峻（本名廖滋源）日前遭網紅隱射性騷擾。

ETtoday報導，網紅李伊妍提及演藝圈前輩對她性侵未遂，而對方有兒女、常演好爸爸角色、現已中風，有網友問「是廖X嗎」，李女還回應「你感應到了」，事後卻又傳訊給廖峻說自己指的是秦偉，沒想到被廖峻指責是恩將仇報。

廖峻23日拄拐杖到台北大湖派出所報警提告妨礙名譽，全程由兒子廖錦德開直播，雖然該隱射未指名道姓，廖峻傾向息事寧人，但因為影響到即將曝光的百萬代言，讓他不得不到提告自清，讓人氣憤的是，女方竟欠他10萬元還恩將仇報。

廖峻坦言，自己只見過李女2次面，女方媽媽都在場，當時拿出10萬元救濟她，沒想到她編了一個故事。

三立報導，網紅目前社群關版，她卻對媒體表示是廖峻要求，但廖峻兒子廖錦德透露，事發至今是女方不斷要求他們刪文，「如果突然撤文，不要說事情真偽，但一定會有部分人認為做賊心虛」。

廖錦德說，李這幾天有傳訊給爸爸，內容大多為網友攻擊她的截圖，認為已影響到她的生活，「說我們養網軍，她有60幾萬粉絲，怎麼說我養網軍，整件事一開始我們還被攻擊，我爸叫我撤文，但我沒有很想，她如果覺得很煩很困擾，就自己關版吧，那是你自己的選擇……如果要拿這事情走上法院，那就法院見」。

李伊妍黑歷史也被挖，2014年她以父親住院開刀需要醫療費17.5萬、醫院逼簽本票」等理由，向當時的男友余男詐騙，被拆穿後發現她劈腿多男，更用同樣方式詐財，被依詐欺罪起訴判刑6個月。

廖錦德強調，李伊妍至始至終沒有認錯，沒有道歉，只有堅決否認自己影射，也堅決不說影射誰，不斷來騷擾我爸要求撤文。